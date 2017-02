Sony Music Switzerland zeichnet Mark Forster und Frenship aus

Großansicht Bei der Preisübergabe (von links): Maurizio Dottore (Director Marketing and A&R Sony Music Switzerland), Anja Küng (Senior Product Manager Sony Music Switzerland), Julie Born (Managing Director Sony Music Switzerland), Mark Forster, Henriette Noack (Management Sector3), Philipp von Esebeck (CFO GSA Sony Music Germany) und Lukas Ziegler (Promotion Manager Sony Music Switzerland) (Bild: Sony Music Switzerland) Bei der Preisübergabe (von links): Maurizio Dottore (Director Marketing and A&R Sony Music Switzerland), Anja Küng (Senior Product Manager Sony Music Switzerland), Julie Born (Managing Director Sony Music Switzerland), Mark Forster, Henriette Noack (Management Sector3), Philipp von Esebeck (CFO GSA Sony Music Germany) und Lukas Ziegler (Promotion Manager Sony Music Switzerland) (Bild: Sony Music Switzerland)

Feirten in Zürich: Maurizio Dottore (Director Marketing and A&R Sony Music Switzerland), James Sunderland, Brett Hite (beide Frenship), Burak Yeniyol (Product Manager International Sony Music Switzerland) und Lukas Ziegler (Promotion Manager Sony Music Switzerland) (Bild: Sony Music Siwtzerland)

Bei den Swiss Music Awards überreichte Sony Music Switzerland dem Sänger Mark Forster am 10. Februar 2017 Gold für die Single "Chöre" . Anschließend trat Forster mit dem Song bei der Verleihung der Swiss Music Awards im Züricher Hallenstadion auf. "Chöre" verkaufte sich in der Schweiz 15.000 mal und landete in den Top Ten der Schweizer Single-Charts.Bereits am 9. Februar konnte das US-amerikanische Duo Frenship bei ihrem Auftritt in Zürich für die Single "Capsize" ebenso einen Gold-Award mit nach Hause nehmen. Der Track erreichte laut Sony Music weltweit bereits mehr als 318 Millionen Streams, davon mehr als 2,6 Millionen in der Schweiz. Frenship spielten als Vorband für Bastille in der Halle 622.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen