Sony Music Switzerland vergoldet Dabu Fantastic

Großansicht Feierten ihre Erfolgsgeschichte kürzlich bei einem Konzert in der ausverkauften Mühle Hunziken in Rubigen/Bern (hinten, von links): Lukas Ziegler (Promotion Manager Sony Music Switzerland), Disu Gmünder (Co-Writer Gitarre,), Thom Businger (Management Rozbero), Andreas "DJ Arts" Christen (Dabu Fantastic), David "Dabu" Bucher (Dabu Fantastic), Stephanie Oehen (A&R, Product and Promotion Manager Sony Music Switzerland), Andi Hug (Co-Writer, Drums) und David Bucher (Head of Hangar Productions) sowie (vorn) Oliver Rosa (Management Rozbero) und Julie Born (Managing Director Sony Music Switzerland) (Bild: Sony Music Switzerland) Feierten ihre Erfolgsgeschichte kürzlich bei einem Konzert in der ausverkauften Mühle Hunziken in Rubigen/Bern (hinten, von links): Lukas Ziegler (Promotion Manager Sony Music Switzerland), Disu Gmünder (Co-Writer Gitarre,), Thom Businger (Management Rozbero), Andreas "DJ Arts" Christen (Dabu Fantastic), David "Dabu" Bucher (Dabu Fantastic), Stephanie Oehen (A&R, Product and Promotion Manager Sony Music Switzerland), Andi Hug (Co-Writer, Drums) und David Bucher (Head of Hangar Productions) sowie (vorn) Oliver Rosa (Management Rozbero) und Julie Born (Managing Director Sony Music Switzerland) (Bild: Sony Music Switzerland)

Für mehr als 15.000 Verkäufe des Songs "Angelina" zeichnete Sony Music Switzerland Dabu Fantastic jüngst mit Gold aus. Der Titel stammt von dem erneut von Andi Hug und Disu Gmünder von Patent Ochsner koproduzierten Album "Drinks", das Sony Music Anfang September 2016 veröffentlichte und das auf Platz vier in die schweizerischen Longplay-Charts einstieg."Angelina" war zudem 20 Wochen in den Schweizer Single-Charts präsent und erreichte laut Sony Music zwischenzeitlich die Top Ten der deutschschweizer Airplay-ChartsWährend man "Angelina" bei Sony Music denn auch als einen der Sommerhits des vergangenen Jahres wertet, geht die Zürcher Band mit der Single nun auch am 10. Februar bei der Verleihung der Swiss Music Awards ins Rennen um den schweizerischen Hit des Jahres

Quelle: MusikWoche

