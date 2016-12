Sony Music stellt AOR Labelgroup neu auf

Großansicht Bilden die neu formierte Spitze der AOR Labelgroup (von links): Arndt Sedler, Manfred Rolef und Henrik Gümoes (Bild: MusikWoche) Bilden die neu formierte Spitze der AOR Labelgroup (von links): Arndt Sedler, Manfred Rolef und Henrik Gümoes (Bild: MusikWoche)

Zwei frisch besetzte Direktorenposten und künftig zwei statt drei aktive Labelmarken - Manfred Rolef , Vice President AOR Labelgroup , hat bei der Repertoiredivision aus dem Hause Sony Music neue Strukturen eingezogen."Wir wollen uns künftig auf zwei Labels fokussieren", sagt Manfred Rolef zu den Ideen und Zielen der AOR Labelgroup. Das Traditionslabel Ariola sieht der Vice President dabei als Marke für Schlager und Volkstümliches, aber auch für modernen Pop-Schlager. "Wir wollen das Ariola-Label in seiner Position als Marktführer im konservativen Bereich weiter stärken", gibt Manfred Rolef vor."Darüber hinaus wollen wir das Profil schärfen, für das RCA Deutschland steht, und dafür in den Bereichen A&R und Marketing neue Impulse setzen." RCA Deutschland soll demnach als Labelheimat für Pop- und Rock-Künstler aus dem Mainstream dienen: "Hier gibt es keine Beschränkungen, ob es sich dabei um deutsch- oder englischsprachige Acts handelt", macht Rolef klar. Auch Signings von internationalen Künstlern, die für die GSA-Region interessant sind, seien hier künftig möglich."Wir schauen uns nicht mehr nur in Deutschland um, sondern in ganz Europa." Als erstes Beispiel für den erweiterten Fokus auf Mainstream- und Adult-Themen darf der bereits verkündete Vertragsabschluss mit Helmut Lotti gelten, darüber hinaus haben Rolef und sein Team aber auch das frühere Spice Girl Melanie C für RCA Deutschland unter Vertrag genommen.Mehr zum Thema lesen Abonnenten in MusikWoche Heft 51/2016, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen