Sony Music sieht sich nach Marktanteilen im Klassikgeschäft vorn

Großansicht Auch im ersten Quartal 2017 ein Erfolgsgarant für Sony Classical: Jonas Kaufmann mit seinem Album "Dolce Vita" Auch im ersten Quartal 2017 ein Erfolgsgarant für Sony Classical: Jonas Kaufmann mit seinem Album "Dolce Vita"

Bei Sony Music reklamiert man nach dem ersten Quartal 2017 die Marktführerschaft im deutschen Klassikgeschäft. Sony Classical setze damit den Erfolgskurs des letzten Jahres fort, lässt das Unternehmen mit Verweis auf Erhebungen von GfK Entertainment wissen:"Für Sony Classical ist das Erreichen der Marktführerschaft nun auch im wichtigsten und größten Klassikmarkt der Welt ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Labels", kommentiert Bogdan Roscic , President der weltweiten Klassik Division von Sony Music. "Schon letztes Jahr hatte Sony Classical nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA die Führung im Charts-Anteil erreicht. Nun aber für das erste Quartal 2017 den Marktanteil aller Universal-Labels zusammen zu übertreffen, macht noch deutlicher, wie weit Sony Classical in den letzten Jahren den deutschen Markt zu seinen Gunsten verändern konnte." Michael Brüggemann , Vice President Sony Classical & Jazz Germany, will den Erfolgskurs beibehalten: "Dieses Ergebnis verdanken wir vor allem unseren Interpreten und Künstlern, die mit Ihrem herausragenden Können die Klassikfans immer wieder begeistern. Das Classical-Team wird auch in den kommenden Monaten weiter daran arbeiten, diesen starken Jahresauftakt fortzuführen."Auf Nachfrage von MusikWoche gibt ein Sprecher von Sony Music für Sony Classical und für das erste Quartal des laufenden Jahres einen Marktanteil von 25,7 Prozent am Klassikgeschäft an. Das seien fünf Prozentpunkte mehr als noch im ersten Quartal des Vorjahres und ebenfalls mehr als die 25,4 Prozent, auf die Universal Music im ersten Quartal 2017 mit seiner Klassiksparte gekommen sei.Unter anderem hätten im ersten Quartal Veröffentlichungen von Jonas Kaufmann "Dolce Vita" ), das Neujahrskonzert 2017 der Wiener Philharmoniker unter Gustavo Dudamel, die erste Aufnahme aus der Elbphilharmonie sowie Alben der Pianistin Khatia Buniatishvili, der Sopranistin Sonya Yoncheva oder von Bariton Christian Gerhaher zum guten Ergebnis beigetragen, heißt es aus dem Hause Sony Music. Für die kommenden Monate kündigt das Team von Sony Classical Veröffentlichungen von unter anderem Arcadi Volodos und Olga Peretyatko oder ein Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker an.

Quelle: MusikWoche

