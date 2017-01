Sony Music reklamiert führende Position im Markt für Compilations

Großansicht Kam als erfolgreichste Kopplung des Jahres 2016 über Sony Music in den Handel: Die 92. Folge der zwischen den Konzernen wechselnden Reihe "Bravo Hits" Kam als erfolgreichste Kopplung des Jahres 2016 über Sony Music in den Handel: Die 92. Folge der zwischen den Konzernen wechselnden Reihe "Bravo Hits"

In der Jahresauswertung 2016 verteidigte Universal Music bei Alben, Singles und Compilations die Position als Marktführer. Als Basis der Auswertung dienen die kumulierten Erhebungen der Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment In einem Teilmarkt allerdings sieht sich Sony Music besser positioniert: So rangiert der Münchner Major in der Jahresauswertung bei den Compilations mit einem Anteil von 40,44 Prozent hinter Universal Music mit 42,76 Prozent. Betrachte man statt der Chartsauswertung aber alternativ den Gesamtmarkt auch jenseits der in den Charts gelisteten Veröffentlichungen, so habe Sony Music im Bereich der Compilations im Kalenderjahr 2016 ebenfalls auf Basis von GfK-Zahlen einen Marktanteil von 38 Prozent erreicht und führe damit diese Jahreswertung erstmals an, lässt der Konzern wissen.Dazu beigetragen hätten Veröffentlichungen etablierter Eigenmarken wie "KuschelRock" oder "Club Sounds", zudem vertrieb Sony Music mit "Bravo Hits 92" die erfolgreichste Compilation-Veröffentlichung im Kalenderjahr. André Mühlhausen , Senior Vice President Commercial Divison GSA, dankte den Partnern bei den Medien und im Handel, "die mit ihrem Vertrauen in uns und unsere Arbeit dieses Ergebnis möglich gemacht" hätten, sowie im Hause Sony Music dem Team um Thorsten Tutzeck , das "einen außerordentlich starken Job gemacht" habe. Als Senior Director der Abteilung Media Concepts verspricht Tutzeck derweil, im laufenden Jahr an den Erfolg anknüpfen zu wollen die Aktivitäten "gemeinsam mit unseren Partnern weiter ausbauen" zu wollen.

Quelle: MusikWoche

