Sony Music lockt Mariah Carey mit eigenem Label

Großansicht Mit 18 Nummer-eins-Hits in den US-Singles-Charts der Solo-Act mit den meisten Spitzenreitern in den Billboard Hot 100: Mariah Carey (Bild: Wayne Maser) Mit 18 Nummer-eins-Hits in den US-Singles-Charts der Solo-Act mit den meisten Spitzenreitern in den Billboard Hot 100: Mariah Carey (Bild: Wayne Maser)

Nach mehr als 200 Millionen verkauften Alben will Antonio "L.A." Reid die Künstlerin Mariah Carey offenbar weiterhin und langfristig an Epic Records binden. Dazu stattet der CEO der Repertoiredivision von Sony Music die Sängerin nun mit einem eigenen Label aus: Butterfly MC Records soll fortan als exklusives Joint Venture zwischen Epic Records und der Künstlerin geführt werden, wie Reid am 10. April 2017 bekanntgab.Im Zuge der erneuerten Zusammenarbeit soll noch im laufenden Jahr ein neues Studioalbum erscheinen. 2015 kehrte Mariah Carey zu Epic Records zurück , wo sie ihre Karriere 1990 begonnen hatte. Der damals veröffentlichte Hit-Sampler "1 To Infinity" schaffte es hierzulande allerdings nicht in die Offiziellen Deutschen Charts. Veröffentlichungen der Künstlerin seit dem Jahr 2000 hatten Virgin Records und Universal Music vermarktet. Schon bei Universal Music arbeiteten Carey und Reid zusammen.

Quelle: MusikWoche

