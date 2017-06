Sony Music legt The Orchard und Red Essential zusammen

Großansicht Verschmelzen zu einer Firma: Red Esstial und The Orchard (Bild: Screenshot, redessential.com) Verschmelzen zu einer Firma: Red Esstial und The Orchard (Bild: Screenshot, redessential.com)

Erst vergangenen Monat erwarb The Orchard den deutschen Digitaldienstleister finetunes und dessen norwegische Partnerfirma Phonofile . Nun fusionieren die beiden Sony-Music -Tochterfirmen Red Essential und The Orchard in ein gemeinsames Unternehmen. Unter dem Namen The Orchard leiten die beiden Red Essential-Geschäftsführer Ian Dutt und Mike Chadwick künftig die Label-und Künstleragentur mit Hauptsitz in London.Außerdem gab Sony Music bekannt, weltweit alle zur Firma gehörenden unabhängigen Vertriebsdienstleister unter dem Dach von The Orchard zu bündeln. Brad Navon, CEO The Orchard, soll die Verantwortung für das globale Team übernehmen.The Orchard bietet Independent-Künstlern ein breites Spektrum an Dienstleistungen wie physischen und digitalen Vertrieb, Marketing, Promotion oder Neighbouring Rights Management in über 30 internationalen Märkten an.Zum Künstlerstamm von The Orchard gehören untern anderem Rapper wie Joey BadA$$ aus den USA oder Skepta und Giggs aus Großbritannien. Zudem arbeitet The Orchard mit Labels wie Cooking Vinyl Red Bull Records oder dem London Symphony Orchestra zusammen."Jeder für sich haben Red Essential und The Orchard gezeigt, dass sie zwei besondere und innovative Firmen sind", erklärt Jason Iley, Chairman und CEO Sony Music UK & Ireland: "Mit dem Zusammenschluss und Sony Music als weltweitem Partner im Rücken werden die zusammengeführten Unternehmen weiterhin unabhängige Musiker und Labels unterstützen."

Quelle: MusikWoche

