Sony Music lässt Zara Larsson VW fahren

Die Automobilmarke Volkswagen (VW) entwickelt die eigene Musikplattform Garage Sound weiter und geht dafür eine einjährige Kooperation mit der Sony-Music -Künstlerin Zara Larsson ein. Die 19-jährige Schwedin wird beim sechsten Volkswagen Garage Sound Konzert am 20. September 2017 im Frankfurter Gibson im Rahmen der Markteinführung des neuen VW-Modells T-Roc auftreten.Dabei unterstützt Sony Music Germany die Künstlerin, wie Daniel Kamps , Director Live Entertainment GSA Sony Music Brands/Live/Licensing, erläutert: "Mit dem globalen Shooting-Star Zara Larsson haben wir für Volkswagen die perfekte Künstlerin gefunden, die nicht nur den Claim des neuen T-Roc 'Born Confident' verkörpert, sondern auch der Marke den Zugang zu ganz neuen Zielgruppen ermöglicht."Volkswagen Garage Sound ist eine internationale Konzertserie mit einem Fokus auf digitalen 360-Grad-Kommunikationskampagnen, jeweils angelehnt an aktuelle Produktneuheiten. Seit 2015 sind Künstler wie Jessi J, Charli XCX und Anne-Marie bei exklusiven Konzerten für bis zu 1000 Fans aufgetreten.Zara Larsson machte sich 2015 mit ihrer Single "Lush Life" weltweit einen Namen. Ihr aktuelles Album, "So Good" , erreichte bislang Platz 29 in den Offiziellen Deutschen Charts. Im Oktober und November tourt sie zudem mit Live Nation durch Deutschland.30.10.17 Frankfurt, Jahrhunderthalle03.11.17 München, Tonhalle05.11.17 Berlin, Tempodrom06.11.17 Hamburg, Mehr! Theater

