Sony Music kooperiert mit Playboy Deutschland

Großansicht Arbeiten nun miteinander (von links): Christian Stronczek (Sony Music Commercial), John Munich, Florian Boitlin ("Playboy"), Clemens Fiedler und Brook Demissie (beide Sony Music Commercial) (Bild: Sony Music) Arbeiten nun miteinander (von links): Christian Stronczek (Sony Music Commercial), John Munich, Florian Boitlin ("Playboy"), Clemens Fiedler und Brook Demissie (beide Sony Music Commercial) (Bild: Sony Music)

Am 15. September 2017 erscheint in Zusammenarbeit mit Sony Music und Playboy Deutschland die von DJ John Munich, dem Sohn von Udo Jürgens, zusammengestellte 3-CD-Kopplung "The Playboy Session".John Munich, der als DJ und Eventmanager in München arbeitet, schreibt seit 2016 für den "Playboy", hat sich aber auch als Moderator beim Münchner Privatsender Radio Gong und als DJ bei der Sport1-Show "Doppelpass" einen Namen gemacht."Der Playboy ist eine starke Marke, und mit John haben wir einen ausgewiesenen und leidenschaftlichen Musikfachmann gewinnen können", sagt Christian Stronczek , Senior Concept & Relation Manager Sony Music.Der Künstler selber verspricht einen Musikmix aus "Funk, Soul und Disco-Grooves sowie ausgesuchten Perlen". "Musik ist Emotion, Musik ist Leidenschaft, Musik verbindet", erläutert John Jürgens alias John Munich. "Mein Anspruch war, eine Compilation aus verschiedenen Genres zusammenzustellen, die zu unterschiedlichen Stimmungen passt und Musikliebhaber begeistert."Florian Boitin, Chefredakteur "Playboy Deutschland", weist darauf hin, dass Musik seit jeher eine zentrale Rolle im Playboy-Kosmos spiele. "Schon in den frühen 1960er-Jahren lud 'Playboy'-Gründer Hugh Hefner immer wieder Größen der damaligen Soul- und Blues-Szene zu sich in die Playboy Mansion ein." Nun führte man die "Playboy"-Reihe mit musikalischen Meilensteinen der neuen 3-CD-Compilation fort.

Quelle: MusikWoche

