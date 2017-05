Sony Music kommt operativ nicht ans Vorjahr heran

Großansicht Umsätze rauf, operatives Ergebnis runter: Die Bilanz des Sony-Konzerns zeigt für die Musiktochter eine durchwachsene Entwicklung (Bild: sony.net, Screenshot aus einer Konzernpräsentation) Umsätze rauf, operatives Ergebnis runter: Die Bilanz des Sony-Konzerns zeigt für die Musiktochter eine durchwachsene Entwicklung (Bild: sony.net, Screenshot aus einer Konzernpräsentation)

Großansicht Trendwende vollzogen: Streaming steigt bei Sony Music zur wichtigsten Umsatzquelle auf (Bild: sony.net, Screenshot aus einer Konzernpräsentation) Trendwende vollzogen: Streaming steigt bei Sony Music zur wichtigsten Umsatzquelle auf (Bild: sony.net, Screenshot aus einer Konzernpräsentation)

Großansicht Stellte mit "Lemonade" im abgelaufenen Fiskaljahr den Bestseller im Hause Sony Music: Beyonce (Bild: Parkwood Entertainment) Stellte mit "Lemonade" im abgelaufenen Fiskaljahr den Bestseller im Hause Sony Music: Beyonce (Bild: Parkwood Entertainment)

Wechselkursschwankungen und ein Einmaleffekt sorgten bei Sony Music im abgelaufenen Geschäftsjahr für eine durchwachsene Bilanz: Zwar legte der Konzern in den zwölf Monaten bis Ende März 2017 nach Umsätzen auf Yen- und auf Dollar-Basis zu, doch das operative Ergebnis ging im Vorjahresvergleich um rund 100 Millionen Dollar zurück, wie aus den Zahlen hervorgeht, die der Sony-Konzern am 28. April 2017 in Tokio vorlegte.Laut der Jahresbilanz des Konzerns erzielte die Musiktochter Sony Music, die ihren Hauptsitz statt in Tokio in den USA hat, in den zwölf Monaten von Anfang April 2016 bis Ende März 2017 bei Umsätzen in Höhe von 647,7 Milliarden Yen ein Plus von 4,6 Prozent zum Vergleichswert des Vorjahres. Bereinigt um Wechselkursschwankungen lag das Plus gar bei elf Prozent.Das operative Ergebnis ging auf Yen-Basis allerdings von 86,5 Milliarden Yen im Vorjahreszeitraum um 12,4 Prozent auf nunmehr noch 75,8 Milliarden Yen zurück.Der Sony-Konzern verweist in seiner Jahresbilanz auf ungünstige Entwicklungen der Wechselkurse, führt aber auch einen Einmaleffekt aus dem Vorjahr an: Damals hatte Sony nach der Komplettübernahme von The Orchard den Firmenwert frisch taxiert - und die Bilanz allein durch die Neubewertung um 151 Millionen Dollar angeschoben. Diese Summe fällt nun weg, was auch auf Dollar-Basis für ein schwächeres operatives Ergebnis sorgt: Hier weist Sony Music für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr Einnahmen von 677 Millionen Dollar aus, nach operativen Erträgen von 773 Millionen Dollar im Vergleichszeitraum des vorherigen Fiskaljahres ein Abschlag von fast 100 Millionen Dollar.Positiv hätten sich die Streamingeinnahmen entwickelt, heißt es aus Tokio, zudem habe Sony Music vom Erfolg der mobilen Game-App "Fate/Grand Order" in Japan profitiert.Streaming stellt inzwischen im Bereich Recorded Music den weltweit größten Umsatzbringer für Sony Music: Im Fiskaljahr nahm der Musikmajor gut 140,6 Milliarden Yen durch die Vermarktung von Musik über Streamingdienste ein, rund 27 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Damit zog Streaming über Musikabos, werbefinanzierte Angebote und Onlineradiodienste an den Umsätzen aus dem Verkauf von physischen Tonträgern vorbei, die bei einem Umsatzminus von rund 16 Prozent noch knapp 131 Milliarden Yen in die Kassen spülten. Noch deutlicher bergab ging es mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Downloads, die um gut 30 Prozent auf noch gut 59,4 Milliarden Yen einbrachen.Als weltweite Jahresbestseller führt Sony für seine Musiktochter Beyoncé mit "Lemonade", die verschiedenen Hits der Chainsmokers und Sia mit "This Is Acting" an.Für das Musikverlagsgeschäft von Sony/ATV und EMI Music Publishing weist der Sony-Konzern inzwischen einen Katalog von 4,49 Millionen Songs aus, nahm aber mit gut 66,5 Milliarden Yen rund fünf Milliarden Yen weniger ein als die gut 71,2 Milliarden Yen aus dem Vorjahreszeitraum.Für das neue Geschäftsjahr hängt Sony die Erwartungen an seine Musiktochter nicht allzu hoch, plant bei den Umsätzen auf Yen-Basis einen Abschlag von knapp drei Prozent ein und rechnet auch bei den operativen Erträgen nur knapp damit, das Niveau des gerade abgelaufenen Fiskaljahres erreichen zu können.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen