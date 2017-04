Sony Music holt Lotte

Großansicht Bei der Vertragsunterzeichnung in München (von links): Patrick von Strenge (General Manager Columbia Deutschland Sony Music Germany), Magnus Textor (A&R Manager Columbia Deutschland, Sony Music Germany), Tatjana Seyfarth (Pool Promotion), Florian Gahm (Management Lotte), Lotte, Lars Brand (Management Lotte), Andreas Kappel (General Manager Columbia Deutschland Sony Music Germany), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Lukas Mareth (Junior Product Manager Columbia Deutschland Sony Music Germany), Bastian Ständer (Head of Marketing Columbia Deutschland Sony Music Germany) (Bild: Sony Music) Bei der Vertragsunterzeichnung in München (von links): Patrick von Strenge (General Manager Columbia Deutschland Sony Music Germany), Magnus Textor (A&R Manager Columbia Deutschland, Sony Music Germany), Tatjana Seyfarth (Pool Promotion), Florian Gahm (Management Lotte), Lotte, Lars Brand (Management Lotte), Andreas Kappel (General Manager Columbia Deutschland Sony Music Germany), Nico Gössel-Hain (Director Artist Communication Sony Music), Lukas Mareth (Junior Product Manager Columbia Deutschland Sony Music Germany), Bastian Ständer (Head of Marketing Columbia Deutschland Sony Music Germany) (Bild: Sony Music)

Termine

Die Ravensburger Sängerin Lotte hat einen Vertrag beim Sony-Music -Label Columbia Deutschland unterschrieben. Nachdem am 31. März 2017 bereits die Single "Auf beiden Beinen" erschien, soll im Sommer das Debütalbum "Querfeldein" folgen.Die 21-Jährige Sängerin eröffnete bereits ein Konzert von Max Giesinger und tritt auch in den kommenden Monaten im Vorprogramm von Künstlern wie Giesinger, Benne oder Johannes Oerding auf. Außerdem spielt Lotte mit Unterstützung von Four Artists im Sommer auf einigen Festivals.28.05.2017 Darmstadt, Schlossgrabenfest16.06.2017 Erkelenz, Stadtfest22.06.2017 Bielefeld, Campus Festival07.07.2017 Bochum, Bochum Total28.07.2017 Rostock, Rostock rockt04.08.2017 Bad Oeyenhausen, Parklichter12./13.08.2017 Aschaffenburg, Afrika Karibik Festival26.08.2017 Angermünde, Strandbad Wolletzsee02.09.2017 Berlin, Fritz DeutschPoeten

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen