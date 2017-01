Sony Music gewinnt Roberto Alagna und vertreibt AimHigher Entertainment

Der französische Tenor Roberto Alagna hat einen Exklusivvertrag bei Sony Classical unterschrieben. Die Vereinbarung erstreckt sich über mehrere Alben, deren erstes 2018 erscheinen soll.Die Karriere von Alagna begann vor rund 30 Jahren. Seit seinem Sängerdebüt bei der Glyndebourne Touring Company trat der Tenor in rund 60 verschiedenen Rollen weltweit an allen großen Opernhäusern auf. Bogdan Roscic , President Sony Music Masterworks, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Roberto Alagna ist nicht nur eine Legende der internationalen Opernszene, sondern er hat auch außerhalb der Oper eine einzigartige Präsenz entwickelt, weil er die seltene Fähigkeit besitzt, Musik über Genregrenzen hinweg zu machen."Sony Music Masterworks hat außerdem eine weltweite Vertriebsvereinbarung mit AimHigher geschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in Florida teilt sich in die zwei Labels AimHigher Recordings und De Montfort Music auf. Während AimHigher ein breit gefächertes musikalisches Repertoire beinhaltet, setzt De Montfort Music den Fokus auf geistliche Chormusik. Zu den ersten Veröffentlichungen, die bei Sony Music Classical erscheinen, gehört das Album "Sacred Treasures Of England" des London Oratory Cantorum Boys Choir am 10. Februar 2017.

