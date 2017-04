Sony Music geht gegen Urheberrechtspiraten bei PayPal vor

Großansicht Muss die Adressen der Nutzer bei Verstößen gegen das Urheberrecht offenlegen: PayPal (Bild: screenshot, paypal.de) Muss die Adressen der Nutzer bei Verstößen gegen das Urheberrecht offenlegen: PayPal (Bild: screenshot, paypal.de)

Nachdem Sony Music den Bezahldienst PayPal aufgefordert hat, die Adresse eines Nutzers offenzulegen, der Inhalte der Musikfirma illegal zum Download angeboten hat, entschied das Landgericht Hamburg nun, dass PapyPal die Adresse des Urheberrechtsverletzers nennen muss.Demnach gilt die Auskunftspflicht bei jedem Einsatz eines Bezahldienstes im Zusammenhang mit einer Rechtsverletzung - wie etwa dem Anmieten eines Servers - wie es aus Hamburg heißt. Das luxemburgische Bankgeheimnis biete den Tätern in diesem Zusammenhang keinen Schutz."Die Entscheidung erleichtert es, Täter zu ermitteln und haftbar zu machen", erklärt Clemens Rasch von der Kanzlei Rasch Rechtsanwälte. "Nach dem 'follow-the-money'-Ansatz ist PayPal und jeder andere Bezahldienst bis hin zu Kreditkartenanbietern bei einer Beteiligung an Rechtsverletzungen zur Auskunft verpflichtet."Bereits im Juli 2016 hatte das Landgericht in einer anderen von Rasch Rechtsanwälte erwirkten Entscheidung PayPal dazu bewogen, den Namen und die Adresse eines Kunden offenzulegen, der sich für Raubkopien mittels PayPal bezahlen ließ.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen