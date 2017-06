Sony Music Commercial feiert 70 Jahre Amiga

Großansicht Vermarktet auch künftig den Amiga-Katalog: Clemens Fiedler von Sony Music (Bild: Sony Music) Vermarktet auch künftig den Amiga-Katalog: Clemens Fiedler von Sony Music (Bild: Sony Music)

"Der Amiga -Katalog behauptet sich sogar stabil gegen den fallenden Markt und ist ein relevanter Part unserer Aktivitäten", sagt Clemens Fiedler , Senior Director Catalog & Special Concepts bei der Sony Music Commercial Division , im Gespräch mit MusikWoche.Das einstige Staatslabel der DDR blickt in diesem Jahr auf sein 70-jähriges Jubiläum zurück. Nach der Wende fiel der gesamte Katalog an die damalige BMG und wird nach dem Sony-BMG-Merger von Sony Music betreut und vermarktet. "Wir bedienen hier die Wünsche einer treuen Anhängerschaft mit unseren zahlreichen alljährlichen Backkatalog-Releases - und die guten Kritiken und treuen Einkäufe sprechen für sich."So haben sich, verteilt über die gesamte Repertoirebreite, die das Amiga-Label abdeckt, viele Veröffentlichungen mit hohen Absatzzahlen ergeben, wie Fiedler ausführt. In dem Segment Rock/Pop waren vor allem Best-Of-Zusammenstellungen von den Puhdys, Karat, City und Silly erfolgreich. Im Schlager nennt der Sony-Manager vor allem das traditionsreiche Album "Weihnachten in Familie" von Frank Schöbel, das zu den großen Umsatzbringern gehört.Aber auch Titel der 1991 verstorbenen Entertainerin, Kabarettistin, Sängerin und Schauspielerin Helga Hahnemann sowie das Amiga-Repertoire von Ute Freudenberg gehören zu Umsatzgaranten des Katalogs. Ebenfalls nach wie großer Beliebtheit erfreuen sich die Mitschnitte der Kulturveranstaltung "Lyrik - Jazz - Prosa" aus den 60er-Jahren, bei denen Jazz und Lesungen von Gedichten und Prosa vermengt wurden. Eher in den Bereich Ostalgie fallen bis heute erfolgreiche Amiga-Titel wie die "Pionier"-CDs, die "FDJ-Lieder" oder "Die Partei hat immer recht".Fiedler nennt darüber hinaus die Amiga-Alben von Manfred Krug sowie die Sampler "Das Beste aus der DDR" und "Die schönsten Rockballaden". Auch das Jubiläum soll gebührend gefeiert werden. "Innerhalb unserer Reihe der ,Original Album Classics' mit jeweils fünf CDs werden wir im Laufe des Jahres mehrere Boxen veröffentlichen", kündigt Fiedler an.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen