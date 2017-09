Sony Music Austria vergoldet Fantasy

Großansicht Bei der Verleihung (von links): Moderatorin Barbara Schöneberger, Fredi Malinowski, Martin Hein (beide Fantasy) und Moderator Alfons Haider (Bild: Sony Music Austria) Bei der Verleihung (von links): Moderatorin Barbara Schöneberger, Fredi Malinowski, Martin Hein (beide Fantasy) und Moderator Alfons Haider (Bild: Sony Music Austria)

Bei der sechsten "Starnacht aus der Wachau" verlieh Sony Music Austria Gold an Fantasy für ihr aktuelles Album "Bonnie & Clyde" . Das Schlagerduo veröffentlicht zudem am 8. September 2017 ein neues Livealbum, "Bonnie & Clyde Live - In dieser Sommernacht".In Österreich ist "Bonnie & Clyde" von Fantasy am 7. April in die Charts eingestiegen und hält sich seitdem in den Top 30 der österreichischen Hitliste.Bei der von Barbara Schöneberger und Alfons Haider moderierten ORF -Show, die am 1. und 2. September in Rossatzbach in der Wachau in Österreich aufgezeichnet wurde und am 9. September bei ORF2 ausgestrahlt wird, traten vor 6000 Zuschauer neben Fantasy auch noch Anastacia, Adel Tawil, Conchita, Tagtraeumer, Nina Proll, Vanessa Mai, Nino de Angelo, Bernhard Brink, Maximilian Arland, Oliver Haidt, Allessa und The Baseballs auf.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen