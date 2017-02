Sony Music Austria überschüttet Jonas Kaufmann mit Edelmetall

Großansicht Bei der Preisübergabe in Wien (von links): Oliver Wazola (Head of Classics & Jazz Sony Music Austria), Jonas Kaufmann und Dietmar Lienbacher (Division Head Sony Music Austria) (Bild: Sony Music Austria) Bei der Preisübergabe in Wien (von links): Oliver Wazola (Head of Classics & Jazz Sony Music Austria), Jonas Kaufmann und Dietmar Lienbacher (Division Head Sony Music Austria) (Bild: Sony Music Austria)

Am Vorabend des Wiener Opernballs, der am 23. Februar 2017 in Wien stattfindet, zeichnete Sony Music Austria Jonas Kaufmann für gleich drei Alben mit Edelmetall aus. So nahm der Tenor vor der Generalprobe am 22. Februar in der Wiener Staatsoper Platin für "Du bist die Welt für mich" und Gold für "Nessun Dorma - The Puccini Album" sowie das aktuelle Album "Dolce Vita" entgegen."Jonas Kaufmann ist heute als Tenor konkurrenzlos und eine Ausnahmeerscheinung im Klassik-Olymp" sagt Dietmar Lienbacher , Division Head Sony Music Austria: "Wir gratulieren ihm herzlich zu diesem außergewöhnlichen, eindrucksvollen Erfolg.""Du bist die Welt für mich" konnte sich 26 Wochen in den österreichischen Albumcharts halten und erreichte in den Offiziellen Deutschen Charts Rang 48. "Dolce Vita" kam hierzulande gar bis auf Platz sieben. Von den bei Sony Classical erschienenen Alben von Jonas Kaufmann erreichten damit nun insgesamt vier Edelmetallstatus in Österreich.

Quelle: MusikWoche

