Sony/ATV nimmt Alexander Knolle unter Vertrag

Großansicht Arbeiten künftig im Verlagsbereich zusammen (von links): Henrike Blome (Junior A&R Manager Sony/ATV), Patricia Hölscher (Management Alexander Knolle L´Agentur), Max Paproth (Head of A&R GSA & European Creative Sony/ATV), Alexander Knolle, Sarah Schneider (Senior Repertoire & Creative Manager Sony/ATV), Daniel Standke (Management Alexander Knolle L´Agentur) und Patrick Strauch (Managing Director Sony/ATV) (Bild: Sony/ATV) Arbeiten künftig im Verlagsbereich zusammen (von links): Henrike Blome (Junior A&R Manager Sony/ATV), Patricia Hölscher (Management Alexander Knolle L´Agentur), Max Paproth (Head of A&R GSA & European Creative Sony/ATV), Alexander Knolle, Sarah Schneider (Senior Repertoire & Creative Manager Sony/ATV), Daniel Standke (Management Alexander Knolle L´Agentur) und Patrick Strauch (Managing Director Sony/ATV) (Bild: Sony/ATV)

Alexander Knolle unterzeichnete jüngst einen Verlagsvertrag bei Sony/ATV Music Publishing Germany . Der Autor, Produzent und Künstler, der bereits für Acts wie Aurora, Jennifer Rostock, Wincent Weiss, Sero oder Max Giesinger tätig war, arbeitet derzeit an seinem eigenen Projekt unter dem Namen Alex Lys.Beim Musikverlag verweist man auf Aktivitäten von Alexander Knolle wie unter anderem den als Co-Autor mitgeschriebenen Titel "Warrior" vom Album "All My Demons Greeting Me As A Friend" von Aurora, das es in 35 Ländern in die Top-10 der iTunes-Charts geschafft habe, auf das Mitwirken als Co-Writer und -Produzent am Gold-Album "Der Junge, der rennt" von Max Giesinger."Alex hat bereits einige nationale aber auch internationale Erfolge als Autor zu feiern", fasst Max Paproth zusammen, Head of A&R GSA & European Creative Sony/ATV: "Wir wollen nun gemeinsam an seinem eigenen Projekt und natürlich auch an seiner internationalen Karriere als Songwriter arbeiten." Auch Alexander Knolle freut sich "auf die gemeinsame Zukunft und viele weitere tolle Projekte" und lobt das Team von Sony/ATV "sehr kompetent und herzlich in der Zusammenarbeit".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen