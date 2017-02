Sony/ATV gründet Edition mit Daniel "Koree" Coros

Daniel "Koree" Coros unterzeichnete jüngst einen Autorenexklusivvertrag bei Sony/ATV Music Publishing Germany . Zudem gründeten die Partner die Edition Supreme Capital: "In den letzten Jahren wurden in den Homeboy Studios mehr Nummer-eins-Alben aufgenommen und gemischt als in jedem anderen Studio", heißt es aus dem Hause Sony/ATV, wo man unter anderem auf die Zusammenarbeit mit Kollegah und Farid Bang, den 257ers oder Raf Camora verweist. Koree arbeitete zudem als Rapper oder Engineer mit Künstlern wie Prinz Pi, Eko Fresh, Fard, Motrip, Mobb Deep oder Genetikk.Seit 2014 agiert Koree außerdem als Backup Rapper von Kollegah. Im gleichen Jahr erschien sein erstes Soloalbum "#UDED", 2015 folgte das Album "Frei". Zurzeit arbeitet der Autor und Produzent an einem neuen Album, das im April 2017 erscheinen soll. Henrike Blome , Junior A&R, Sony/ATV Music Publishing, freut sich über den Neuzugang:"Koree ist ein wahre Bereicherung für unser Team, nicht nur als selbstständiger Autor, sondern auch als Geschäftspartner für zukünftige gemeinsame Autoren und Projekte."

Quelle: MusikWoche

