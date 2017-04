Sony/ATV gewinnt Mia Aegerter

Großansicht Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Guy Gross (Anwalt), Sarah Schneider (Senior Repertoire & Creative Manager Sony/ATV), Mia Aegerter, Karina Poche (Director Business & Legal Affairs Sony/ATV) und Patrick Strauch (Managing Director Sony/ATV) (Bild: Sony/ATV) Bei der Vertragsunterzeichnung (von links): Guy Gross (Anwalt), Sarah Schneider (Senior Repertoire & Creative Manager Sony/ATV), Mia Aegerter, Karina Poche (Director Business & Legal Affairs Sony/ATV) und Patrick Strauch (Managing Director Sony/ATV) (Bild: Sony/ATV)

Die Schweizer Sängerin und Songwriterin Mia Aegerter , die als Co-Autorin bereits mit Künstlern wie Max Giesinger, Milliarden, Chima oder Yvonnne Catterfeld zusammen arbeitete, hat einen Verlagsvertrag bei Sony/ATV Music Publishing Germany unterschrieben. 2017 soll ihr fünftes Studioalbum erscheinen."Mia ist eine große Bereicherung für unser Roster", erklärt Sarah Schneider , Senior Repertoire & Creative Manager Sony/ATV: "Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit einer so erfolgreichen Autorin."Alle vier bislang erschienenen Alben von Mia Aegerter standen in ihrer Schweizer Heimat in den Charts. Am erfolgreichsten war ihr Debütalbum "So wie i bi/The Way I Am", das 2004 Platz fünf erreichte.

Quelle: MusikWoche

