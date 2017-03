Sony/ATV befördert Guy Moot

Guy Moot übernimmt bei Sony/ATV Music Publishing den neu geschaffenen Posten eines President of Worldwide Creative. Das gab der Chairman & CEO des Musikverlags, Martin Bandier, am 16. März 2017 bekannt. Moot verantwortet zudem weiterhin als Managing Director die Geschicke der britischen Niederlassung von Sony/ATV und berichtet in beiden Fällen an Bandier.Die neue Rolle von Guy Moot bezieht auch den US-Markt ein. Bei Sony/ATv streicht man denn auch heraus, dass die Beförderung die aktuellen Gegebenheiten in einem wahrhaft globalen Musikgeschäft spiegele.Bislang leitete Guy Moot bei Sony/ATV die europäischen Aktivitäten im Kreativbereich. Den Posten des Europachefs hatte der langjährige EMI-Manager nach dem Kauf und der Eingliederung von EMI Music Publishing durch Sony/ATV im Sommer 2012 übernommen Guy Moot began seine Karriere im Musikbiz 1984 mit A&R-Aufgaben bei ATV Music und Chrysalis Records, wechselte 1987 zu dem von Martin Bandier gegründeten Musikverlag SBK Publishing der zwei Jahre später von EMI Music Publishing übernommen wurde. Der Musikmanager nahm Songwriter und Künstler wie Calvin Harris, Sia, Mark Ronson, Paul Epworth, Sean Paul oder Amy Winehouse unter Vertrag und arbeitete zuletzt in Diensten von Sony/ATV mit seinem Team an den Erfolgen von Ed Sheeran, Arcade Fire, Lana Del Rey, Clean Bandit oder James Arthur.

Quelle: MusikWoche

