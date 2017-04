Sony/ATV befördert Guy Henderson

Großansicht Steigt bei Sony/ATV auf: Guy Henderson (Bild: Sony/ATV) Steigt bei Sony/ATV auf: Guy Henderson (Bild: Sony/ATV)

Als President International soll Guy Henderson, der zuvor als Executive Vice President für den Verlag tätig war, künftig alle Unternehmungen von Sony/ATV außerhalb der USA und Großbritanniens betreuen. So berichten fortan alle Geschäftsführer in Kontinentaleuropa, Südostasien, Russland, Australien, Indien, Afrika, der Türkei, Israel und dem Mittleren Osten an ihn. Henderson selber untersteht direkt Martin Bandier , Chairman & CEO Sony/ATV."In dieser neuen Zeit, in der ein Hit von überall kommen kann, ist es großartig, in einem wahrhaft internationalen Geschäft und für ein wahrhaft internationales Unternehmen zu arbeiten", sagt Henderson.Vor seiner Beförderung hat sich Henderson unter anderem wegen seines Engagements am chinesischen Markt verdient gemacht. So hat er dort eng mit dem Streamingdienst China Music zusammengearbeitet und dadurch das Digitalgeschäft von Sony/ATV in der Region gestärkt. Unter seiner Ägide wurde zudem erstmals ein Beatles-Song ("Hey Jude") für einen chinesischen Spielfilm lizenziert.Neben seinem Einsatz für das Digitalgeschäft in Südostasien stand er auch hinter einigen Zukäufen etwa in Deutschland, Frankreich, den Beneluxländern, Italien, Südafrika und Südostasien sowie hinter der Expansion nach Polen und dem übrigen Osteuropa. Guy Henderson gehört auch zu den Vorständen der International Music Publishers Association und der International Confederation of Music Publishers.Er kam 2001 als Vice President Europe zu Sony/ATV, nachdem er zuvor unter anderem als Managing Director Sony Music South Africa und für das südafrikanische Indielabel Gallo Records gearbeitet hatte. Während dieser Zeit hat er unter anderem Acts wie Hugh Masekela, Abdullah Ibrahim, Lucky Dube, Die Antwoord, Ladysmith Black Mambazo und Stimela unter Vertrag genommen.

Quelle: MusikWoche

