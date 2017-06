Sonopress mit Top-100-Siegel geehrt

Großansicht Ehrung in Essen: Moderator Ranga Yogeshwar (Foto: m.) übergibt den Top 100-Preis an die Sonopress-Manager Jörg Dickenhorst (li.) und Sven Deutschmann (Bild: Sonopress) Ehrung in Essen: Moderator Ranga Yogeshwar (Foto: m.) übergibt den Top 100-Preis an die Sonopress-Manager Jörg Dickenhorst (li.) und Sven Deutschmann (Bild: Sonopress)

Die Sonopress GmbH gehört in diesem Jahr zu den Innovationsführern des deutschen Mittelstands. Das Unternehmen wurde am 23. Juni von Ranga Yogeshwar, Prof. Dr. Nikolaus Franke und compamedia mit dem zum 24. Mal vergebenen Top-100-Siegel geehrt. Laut Sonopress überzeugte das Unternehmen in dem unabhängigen Auswahlverfahren besonders mit seinem Innovationserfolg.Eine der größten Innovationsleistungen liege darin, über mehrere Technologie-Generationen hinweg erfolgreich zu sein. Der Sonopress GmbH sei das gelungen. Das mit dem Top-100-Siegel ausgezeichnete Unternehmen habe sich mehrfach neu erfunden: 1958 als Hersteller von Vinylschallplatten gestartet, schwenkte die Firma später auf die Entwicklung und Produktion von CDs und DVDs um. Und als auch dieser Markt mit dem Vormarsch digitaler Downloads und diverser Streamingdienste stark zurückging, folgte der nächste Evolutionssprung. "Bis dahin waren wir eher technische Follower. Doch der Marktdruck hat uns gepusht und dazu geführt, dass wir eine technische Vorreiterrolle eingenommen haben", so Geschäftsführer Sven Deutschmann Die Top-100-Initiative gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für innovative Mittelständler in Deutschland.

Quelle: VideoMarkt

