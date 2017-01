Sonopress mit Innovationspreis ausgezeichnet

Großansicht Sven Deutschmann (r.) bei der Preisverleihung mit Mike Fasulo, DEG-Vorstandsmitglied und COO Sony Electronics Sven Deutschmann (r.) bei der Preisverleihung mit Mike Fasulo, DEG-Vorstandsmitglied und COO Sony Electronics

Der US-Industrieverband Digital Entertainment Group hat den Entertainment- und Mediendienstleister Sonopress mit dem "Best Digital Product or Service Innovation"-Preis ausgezeichnet. Sonopress-Geschäftsführer Sven Deutschmann erhielt ihn während der vergangenen Consumer Electronics Show in Las Vegas für die Markteinführung des optischen Datenträgers Ultra HD Blu-ray 100. Dabei handelt es sich um eine UHD-Variante mit drei Schichten, die Platz für rund 100 Gigabyte Datenvolumen bietet."Wenn die Branche den Bedürfnissen der Verbraucher nach innovativen und vielfältigen Formen der Bereitstellung von Inhalten gerecht werden will, dann müssen wir ein exzellentes Medium anbieten, um den Verbrauchern Inhalte zur Verfügung zu stellen", sagte DEG-Präsidentin Amy Jo Smith bei der Preisverleihung: "Wir freuen uns daher, Sonopress mit dem ersten DEG Digital Product Innovation Award für seine Rolle bei der erfolgreichen Einführung der 4K Ultra HD auszeichnen zu können."Deutschmann bedankte sich mit den Worten: "Die Ultra HD Blu-ray 100 stellt einen Quantensprung bei der Entwicklung digitaler Speichermedien dar. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bei dieser innovativen Technologie der Vorreiter der gesamten Branche sind."Für den neuen Discträger hatte Sonopress im Sommer 2016 als weltweit erstes Unternehmen die Zertifizierung erhalten.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen