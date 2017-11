Sonic Visions feierte zehnjähriges Jubiläum

Großansicht Bildete die Kulisse für Sonic Visions: der ehemalige Hochofen in Esch-Breval (Bild: Claude Piscitelli) Bildete die Kulisse für Sonic Visions: der ehemalige Hochofen in Esch-Breval (Bild: Claude Piscitelli)

Zur Jubiläumsausgabe von Sonic Vision Conference & Festival kamen vom 16. bis 18. November 2017 gut 500 Fachbesucher nach Luxemburg, wo die von der Rockhal organisierte Veranstaltung in der ehemaligen Hochofenanlage von Esch-Breval über die Bühne ging. Zu den 100 Panelisten aus 20 verschiedenen Ländern gehörten Benji Rogers (PledgeMusic/Dot Blockchain Music Project) und die Künstlerin Imogen Heap (Mycelia).Bei der Konferenz wurden drei europäische Projekte vorgestellt: Multipistes ist ein Förder- und Bildungsprogramm für Kreative, das länderübergreifend in Frankreich, Belgien, Deutschland und Luxemburg greifen soll. Darüber hinaus soll Liveurope Spielstätten in Europa unterstützen, die wiederum europäische Newcomer fördern sollen. Liveeurope erhält Mittel aus dem EU-Programm Creative Europe.Das dritte vorgestellte Projekt war INES - The Innovation Network For European Showcase Festivals. Hierbei wollen sich europäische Shwocasefestivals zusammenschließen, um die Märkte ihrer Territorien besser zu vernetzen. Auch diese Initiative, die 2018 loslegt, erhält EU-Gelder.Beim Liveprogramm traten unter anderem Bender & Schilling, Bartleby Delicate, Edsun, Romeo Elvis & Le Motel, Riles, Them Lights, Drops & Points, J.Bernardt und Her auf. Zum fünften Mal wurden die Video Clip Awards (VCAs) verliehen, die herausragende Musikvideos aus Luxemburg auszeichnen.

Quelle: MusikWoche

