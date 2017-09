Songs Music Publishing sondiert den Markt

Großansicht Spekulationsobjekt: Songs Music Publishing zählt auf seinen Onlineseiten Künstler wie Lorde, The Weeknd oder Diplo zum Autorenstamm (Bild: songspub.com, Screenshot) Spekulationsobjekt: Songs Music Publishing zählt auf seinen Onlineseiten Künstler wie Lorde, The Weeknd oder Diplo zum Autorenstamm (Bild: songspub.com, Screenshot)

Verkaufsgerüchte rund um den US-Musikverlag Songs Music Publishing: Angeblich haben die Gründer und Inhaber um CEO Matt Pincus sowie President Ron Perry und Carianne Marshall die Investmentbanker von Lion Tree Advisors beauftragt, eine mögliche Übernahme des unabhängigen Unternehmens auszuloten. Das zumindest berichtet das US-Branchenmagazin "Hits" mit Bezug auf namentlich nicht genannte Informanten.Dabei soll es um einen dreistelligen Millionenbetrag gehen. So will man beim "Billboard" von angepeilten Offerten ab 160 Millionen Dollar erfahren haben - und ergänzt das um Details zum Net Publisher's Share: Hier soll Songs Music Publishing 2016 zuletzt fast acht Millionen Dollar erwirtschaftet haben und für 2017 einen Betrag von zwölf Millionen Dollar anpeilen. In den vergangenen Jahren galt häufig etwa der zwölffache Wert des Net Publisher's Share als Anhaltspunkt für mögliche Verkaufspreise im Verlagsgeschäft.Songs Music Publishing betreut von New York und Los Angeles sowie von London aus unter anderem Acts wie Lorde, The Weeknd, Diplo oder X Ambassadors sowie XXXtentacion, der erst kürzlich mit seinem Album "17" auf Platz zwei in den US-Charts landete.Passend dazu spekuliert "Billboard", dass die Marktsondierungen bei Songs Music Publishing durch Bemühungen von Sony Music und Warner Music ausgelöst worden sein könnten, wo CEO Rob Stringer beziehungsweise Musikchef Max Lousada Interesse daran haben könnten, Songs-President Ron Perry aufgrund seiner A&R-Erfolge als Spitzenkraft für die Leitung der Repertoiredivisionen Columbia Records beziehungsweise Warner Bros. Records zu gewinnen.

Quelle: MusikWoche

