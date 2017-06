SOMM-Mitglieder stocken Vorstand auf

Großansicht Bilden den SOMM-Vorstand (von links): Michael Stöver (Yamaha Music Europe), der Vorstandsvorsitzende Joachim Stock (Just Music), Markus Sailer (Roland Germany), Francois Rousies (Cordial Sound & Audio Equipment), der stellvertretende Vorsitzende Thilo Kramny (PPV Medien) und Matthias Meyer (Musik Meyer) (Bild: SOMM/Markus Nass) Bilden den SOMM-Vorstand (von links): Michael Stöver (Yamaha Music Europe), der Vorstandsvorsitzende Joachim Stock (Just Music), Markus Sailer (Roland Germany), Francois Rousies (Cordial Sound & Audio Equipment), der stellvertretende Vorsitzende Thilo Kramny (PPV Medien) und Matthias Meyer (Musik Meyer) (Bild: SOMM/Markus Nass)

Bei ihrer 13. ordentlichen Mitgliederversammlung bestätigten die Mitglieder des Musikalienverbands SOMM - Society of Music Merchants am 23. Juni 2017 den zuletzt amtierenden fünfköpfigen Vorstand und wählten zudem mit Markus Sailer (Roland Germany) einen weiteren Repräsentanten in das Gremium. Die Vorstände selbst wählten anschließend in einer Vorstandssitzung erneut Joachim Stock (Just Music) zum Vorsitzenden und Thilo Maria Kramny (PPV Medien) zum stellvertretenden Vorsitzenden.Außerdem gehören dem Gremium für die Amtszeit bis 2020 Matthias Meyer (Musik Meyer), François Rousies (Cordial Sound & Audio Equipment) und Michael Stöver (Yamaha Music Europe) an.Zudem organisierte der SOMM-Verband am 17. Juni einen bundesweiten Aktionstag unter dem Motto "Deutschland macht Musik - spiel mit!" . Ziel der Initiative ist es, das aktive Musizieren zu fördern.

Quelle: MusikWoche

