Sold Out Award mal zwei für Bülent Ceylan

Großansicht Bei der Award-Übergabe (von links) Dietmar Hentschel (Tourleitung), Bülent Ceylan, Ziggy Grimm (SAP Arena) und Holger Schwab von Tourveranstalter S-Promotion (Bild: SAP Arena) Bei der Award-Übergabe (von links) Dietmar Hentschel (Tourleitung), Bülent Ceylan, Ziggy Grimm (SAP Arena) und Holger Schwab von Tourveranstalter S-Promotion (Bild: SAP Arena)

Mit seinem Programm "Kronk" füllte Comedian Bülent Ceylan die SAP Arena in seiner Heimatstadt Mannheim zweimal in Folge bis auf den letzten Platz. Insgesamt rund 20.000 Zuschauer ließen es sich am 29. und 30. April 2017 nicht nehmen, die Show des Lokalmatadors live zu erleben. Für die beiden ausverkauften Veranstaltungen konnte der Comedian bereits seinen 17. und 18. Sold Out Award der SAP Arena entgegennehmen.In seinen Glanzrollen als Albaner Toni, Italiener Massimo oder "Monnemer" Gerard nahm Ceylan wieder diverse Nationalitäten wie auf die Schippe. Der in In Mannheim als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters aufgewachsene Künstelr sparte indes auch nicht mit Selbstironie.Bei allen Späßen um ethnische Klischees hatte die Show auch ernstere, politische Momente: "Leute, Moslem sein heißt nicht gleich Terrorist", appellierte Ceylan und betonte, das man sich niemals von Terroristen das Lachen nehmen lassen dürfe.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen