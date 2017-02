Sofiane ist Rapper der Woche in Frankreich

Mit "#JeSuisPasséChezSo" steigt der Rapper Sofiane auf Platz zwei in die kombinierten französischen Albumcharts ein. In der ersten Woche nach Veröffentlichung von "#JeSuisPasséChezSo" gingen 4927 CDs über die Ladentische, 2972 Downloads sowie 6625 Streamingabrufe wurden gezählt. Macht unterm Strich 14526 Einheiten.Rapper Vald verkaufte in der Vorwoche vom Spitzenreiter "Agartha" (Capitol/Universal Music) 15446 Einheiten. In den Top Ten der Erhebungswoche vom 27. Januar bis 3. Februar sackt "Agartha" auf Rang acht ab.Nach neun Wochen in den Charts erklimmt Vianney mit seinem gleichnamigen Album (Tôt ou Tard) den Gipfel. Aufsteiger der Woche mit einem Sprung von 29 auf fünf ist der Soundtrack zum Film "La-La-Land" (Polydor/Universal Music). Rapper Keblack steigt mit seinem Album "Premier Étage" (Mukongo Business/Musicast) neu auf sechs ein.Damit besetzen Rapper sechs Positionen in den Top Ten der kombinierten Albumcharts in Frankreich: Neben Sofiane, Vald und Keblack sind das Jul, mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast) wie in der Vorwoche auf drei, Nekfeu, mit "Cyborg" (Polydor/Universal Music) wie in der Vorwoche auf vier, sowie PNL, mit "Dans La Légende"(QLF/Musicast) runter von fünf auf sieben.Abwärts von sieben auf neun geht es für Claudio Capéo mit seinem gleichnamigen Longplayer (Jo & Co/Sony Music) sowie von sechs auf zehn für M. Pokora mit "My Way" (TF1/Sony Music).Neuer Spitzenreiter bei den Albumdownloads ist "#JeSuisPasséChezSo" von Sofiane; "Agartha" von Vald fällt von eins auf vier. Neu dabei auf zwei ist "Premier Étage" von Keblack. "Vianney" (Wagram) fällt von zwei auf drei. Neu auf fünf: "The Wrong Kind Of War" von Imany (Caroline/Universal Music).Bei den rein physischen Albumverkäufen steht "Vianney" wie in der Vorwoche auf eins, gefolgt, ebenfalls wie in der Vorwoche, von M. Pokora mit "My Way". "Tout Le Bonheur Du Monde" von Kids United (Play On/Warner Music) steigt von vier auf drei; "Claudio Capéo" fällt von drei auf vier. "#JeSuisPasséChezSo" von Sofiane ist mit 4927 verkauften CDs neu auf fünf dabei.Bei den Trackdownloads bleibt Ed Sheeran mit "Shape Of You" (Warner Music) in der dritten Woche auf eins, während sich "Je M'En Vais" von Vianney (Wagram) in der dritten Woche auf zwei eingerichtet hat. Unverändert auch die Ränge drei bis fünf: "Human" von Rag'n'Bone Man (Sony Music) auf drei, "I Feel It Coming" von The Weekend Feat. Daft Punk (Universal Music) auf vier, "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie (Warner Music) auf fünf.Auch in den Streamingcharts steht "Shape Of You" von Ed Sheeran seit drei Wochen auf eins. Der Rapper Keblack steigt mit "Bazardée" (Believe Digital) von vier auf zwei; sein Kollege Kaaris fällt mit "Tchoin" (Universal Music) von zwei auf drei, während sein Kollege MHD mit "Afro Trap Part. 7 (La Puissance)" (Capitol/Universal Music) von drei auf fünf fällt. "Je M'En Vais" von Vianney steigt von fünf auf vier.Im Radio hingegen fällt "Je M'En Vais" von Vianney von eins auf zwei, während "I Feel It Coming" von The Weeknd (Universal Music) von zwei auf eins steigt. "Rockabye" von Clean Bandit steht unverändert auf drei, "Human" von Rag'n'Bone Man unverändert auf fünf. Neu auf vier dabei: "Shape Of You" von Ed Sheeran.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

