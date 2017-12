Social Media Week Hamburg gewinnt neue Locations hinzu

Großansicht Geht in die siebte Runde: die Social Media Week Hamburg (Bild: Screenshot, smwhh.org) Geht in die siebte Runde: die Social Media Week Hamburg (Bild: Screenshot, smwhh.org)

Vom 26. Februar bis zum 2. März 2018 findet die Social Media Week in Hamburg zum siebten Mal statt. Dafür konnten die Veranstalter der Agentur hi-life von Uriz von Oertzen zwei neue Austragungsgorte in der Museumsstraße in Altona gewinnen.Der Hamburger Standort der University of Applied Sciences Europe und das Altonaer Museum bilden die Basis für die Digitalkonferenz. Beide Gebäude befinden sich mit 300 Meter Entfernung in Laufnähe. Zwei der Mainstages sind im Altonaer Museum, während die Hochschule die dritte Mainstage beherbergt.Dort finden Vorträgen, Panels, Keynotes, Networking-Events und Workshops statt. Unter dem Motto "Closer: Community vs. Individualismus" soll es dabei auch 2018 um Entwicklungen und Trends im Bereich Social Media und der digitalen Welt gehen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen