Sneak Peek: Deutscher Trailer zu "Gimme Danger"

Großansicht Ab 27. April in den deutschen Kinos: "Gimme Danger" (Bild: Studiocanal) Ab 27. April in den deutschen Kinos: "Gimme Danger" (Bild: Studiocanal)

"The Stooges" rund um ihren Frontmann Iggy Pop haben in den 1960er Jahren den Grundstein für das gelegt, was später als Punk und Alternative Rock bekannt wurde. Jim Jarmusch , zu dem Iggy Pop einmal gesagt haben soll, dass wenn einer einen Film über die Stooges machen sollte, er sich wünschen würde, dass es Jarmusch wäre, wirft in seiner Dokumentation "Gimme Danger" einen Blick auf die Erfolge und Misserfolge der Band sowie auf deren musikalisches Vermächtnis. Studiocanal startet "Gimme Danger" am 27. April in den deutschen Kinos und hat jetzt den Trailer veröffentlicht:

Quelle: Blickpunkt:Film

