Slacker Radio geht für Millionenbetrag an LiveXLive

Großansicht Gestartet als kostenloses und personalisierbares Onlineradio, nun an LiveXLive verkauft: Slacker Radio hat einen neuen Eigner (Bild: slacker.com, Screenshot) Gestartet als kostenloses und personalisierbares Onlineradio, nun an LiveXLive verkauft: Slacker Radio hat einen neuen Eigner (Bild: slacker.com, Screenshot)

Großansicht Will künftig nicht nur Livemusik per Stream verbreiten: LiveXLIve übernimmt den Onlineradiodienst Slacker Radio (Bild: livexlive.com, Screenshot) Will künftig nicht nur Livemusik per Stream verbreiten: LiveXLIve übernimmt den Onlineradiodienst Slacker Radio (Bild: livexlive.com, Screenshot)

Vor zehn Jahren wollte das Start-up Slacker Radio mit einem Onlineradio samt Playerangebot eine Nische im Digitalmarkt besetzen , die Betreiber konzentrierten sich aber bald auf den Radiodienst mit werbefinanzierten und kostenpflichtigen Komponenten. Nach zuletzt deutlich rückläufigen Umsätzen und Nutzerzahlen - laut "Variety" fuhr Slacker Radio im ersten Halbjahr 2017 bei Einnahmen von 21,1 Millionen Dollar ein Umsatzminus in Höhe von 36,4 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres ein - kam es nun zum Verkauf. Slacker kommt nach dem Verkauf zweier Vermarktungspartner noch auf 1,5 Millionen monatlich aktive Nutzer und 400.000 zahlende Kunden und häufte im Laufe der Jahre Verluste von 148 Millionen Dollar an. Die Übernahme soll ein Volumen von 50 Millionen Dollar haben.Beim neuen Eigner handelt es sich um die Betreiber der Plattform LiveXLive, die sich auf die Übertragung von Livekonzerten per Stream spezialisiert haben, bislang aber nur sehr bedingt für Aufsehen im Wettbewerb der Streamingdienste sorgten.Ob sich das mit dem Kauf von Slacker Radio nun ändert, bleibt zunächst abzuwarten. Zumindest aber bietet der Deal LiveXLive die Möglichkeit, Nutzer auch abseits von aktuellen Livestreams über einen personalisierten Onlineradiodienst zu binden.Das 2015 gegründete Unternehmen kam laut "The Verge" im vergangenen Jahr auf Umsätze von gerade einmal 225.000 Dollar, fuhr dabei aber Verluste in Höhe von 14,2 Millionen Dollar ein.Slacker war zwischenzeitlich unter anderem als Dienstleister tätig und befeuerte zum Beispiel für einen Konzern wie Samsung dessen Angebot Milk Music im US-Markt, dem Samsung aber vor gut einem Jahr den Hahn abdrehte

Quelle: MusikWoche

