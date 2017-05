Skip Records vergoldet Martin Tingvall mit Jazz Award

Großansicht Mit dem Jazz Award für "En Ny Dag" auf der jazzahead! in Bremen (von links): Uwe Hager (o-tone music), Bernd Skibbe (Skip Records), Tinka Steinhoff (o-tone music), Martin Tingvall, Henning Rehbein (Kontor New Media), Sabine Bachmann (Skip Records), Thorsten Görner (Kontor New Media) und Michael Genrich (GLP Booking) (Bild: Ralf Dombrowski) Mit dem Jazz Award für "En Ny Dag" auf der jazzahead! in Bremen (von links): Uwe Hager (o-tone music), Bernd Skibbe (Skip Records), Tinka Steinhoff (o-tone music), Martin Tingvall, Henning Rehbein (Kontor New Media), Sabine Bachmann (Skip Records), Thorsten Görner (Kontor New Media) und Michael Genrich (GLP Booking) (Bild: Ralf Dombrowski)

Bereits zum sechsten Mal erhielt der in Hamburg lebende Schwede Martin Tingvall einen Jazz Award in Gold. Nachdem zuvor die fünf Studioalben des Tingvall Trios Gold gewannen, konnten Bernd Skibbe und Sabine Bachmann als Geschäftsführer von Skip Records den Künstler nun im Rahmen der jazzahead! mit einem Jazz Award in Gold für mehr als 10.000 verkaufte Exemplare seines ersten Soloalbums "En Ny Dag" und zugleich für den besonderen Erfolg seiner Veröffentlichungen auszeichnen.Einen Teil der Einnahmen spendeten Martin Tingvall und Skip Records an das Schul- und Kindergarten-Projekt Watoto wa Kenya. Der Jazzaward wurde zudem an Vertriebspartner Soulfood Music und Marcel Westphal von der PR-Agentur Q-Rious Music verliehen.Bei Skip Records arbeitet man an einem neuen Longplayer von Martin Tingvall: Am 4. August steht die Veröffentlichung von "Cirklar" an, die Aufnahmen für das neue Album des Tingvall Trios seien gerade abgeschlossen. Der Musiker will das Werk mit Festivalauftritten seines Trios zum Beispiel bei Jazz Baltica, Palatia Jazz oder im Kasseler Kulturzelt vorstellen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen