Skepta, Nitin Sawhney und Gary Numan gewinnen bei den Ivor Novello Awards

Großansicht Gewann einen Preis als Songwriter of the Year: Skepta Gewann einen Preis als Songwriter of the Year: Skepta

Alle Ivor-Sieger

Best Song Musically and Lyrically

Best Contemporary Song

Man (Urheber: Skepta und Josh Homme)

Album Award

The Dreaming Room (Urheber: Laura Mvula)

PRS for Music Most Performed Work

Hymn For The Weekend (Urheber: Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion und Chris Martin)

Best Original Film Score

Kubo And The Two Strings (Urheber: Dario Marianelli)

Best Television Soundtrack

War And Peace (Urheber: Martin Phipps)

International Achievement

Florence Welch

Lifetime Achievement

Nitin Sawhney

Outstanding Song Collection

Pulp Nick Banks, Jarvis Cocker, Candida Doyle, Steve Mackey, Russell Senior und Mark Webber

PRS for Music Outstanding Contribution to British Music

Anne Dudley

PRS for Music Special International Award

Bill Withers

Songwriter of the Year

Skepta

The Ivors Jazz Award

John Surman

The Ivors Inspiration Award

Gary Numan

Bei der 62. Verleihung des britischen Musikautorenpreises, den Ivor Novello Awards, gewann der Rapper Skepta am Abend des 18. Mai 2017 im Grosvenor House in London die Auszeichnung für den Songwriter des Jahres.Der Preis für das Lebenswerk ging an den DJ und Produzenten Nitin Sawhney "in Anerkennung seines außergewöhnlichen Kreativität", wie es von der British Songwriters And Composers' Association (BASCA) heißt, die den Preis mit Unterstützung von PRS For Music verleiht. Insgesamt zeichneten die Organisationen Komponisten und Textdichter in 14 Kategorien aus. Gary Numan freute sich über einen Preis in der Kategorie "The Ivors Inspiration Award", den der Sänger für "seinen Einfluss als Pionier der elektronischen Musik" erhielt.Black Man In A White World (Urheber: Dean 'Inflo' Josiah Cover und Michael Kiwanuka)

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen