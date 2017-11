SK Management kümmert sich um Miva

Großansicht Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Christian Blanck (SK Management), Miva und Stéphan Kocijan (SK Management) (Bild: Christian Blanck) Freuen sich auf die Zusammenarbeit (von links): Christian Blanck (SK Management), Miva und Stéphan Kocijan (SK Management) (Bild: Christian Blanck)

Die Freiburger Newcomerin Miva vertraut im Management künftig auf SK Management aus Esslingen bei Stuttgart.Bereits seit über einem Jahr arbeitet Victoria Mertsch, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, an ihrem ersten Album. Am 13. Dezember 2017 spielt sie ein Showcase-Konzert im Freiburger Club Artik, um die Songs vorzustellen. Die Musik von Miva beschreibt man bei SK Management als "soliden Singer/Songwriter-Stil, vermischt mit Dream-­Pop, Trip-­Hop und sphärischem Elektro.""Die eindrucksvolle Stimmfarbe von Vici hat uns sofort begeistert", sagt SK-Management-Geschäftsführer Stéphan Kocijan, und Artist Manager Christian Blanck ergänzt: "Wir haben aktuell viele starke Frauenstimmen im deutschen Pop, aber Vicis Umgang mit Stimme und Sound erweitert dieses Spektrum um eine weitere Nuance, die wir aktuell so von keiner deutschen Künstlerin kennen."2018 will SK Management in Sachen Miva weitere strategische Partner für Label, Booking und Verlag mit an Bord holen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen