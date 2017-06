SiriusXM steigt bei Pandora ein, Eventbrite sichert sich Ticketfly

Großansicht Bekommt neue Partner: Pandora-CEO Tim Westergren (Bild: MusikWoche) Bekommt neue Partner: Pandora-CEO Tim Westergren (Bild: MusikWoche)

Nun wird klar, warum Pandora um Bedenkzeit gebeten hatte: Statt des zunächst angestrebten KKR-Deal steigt das Radiounternehmen SiriusXM mit 480 Millionen Dollar bei Pandora ein. Gleichzeitig verkauft das Onlineradio für 200 Millionen Dollar die Ticketingsparte Ticketfly an Eventbrite. Diese beiden Transaktionen würden die Bilanz und den Vorstand stärken sowie den operativen Fokus klarer ausrichten."Das ist ein sehr bedeutender Augenblick in der Reise von Pandora", sagt Tim Westergren, Gründer und CEO Pandora. "Nach Jahren der Innovation und harter Arbeit stimmen nun entscheidende Dinge: ein großes und engagiertes Publikum, ein im Digitalen marktführendes Anzeigengeschäft, ein Weltklasse-Produktportfolio und eine robuste Bilanz, die uns die Flexibilität gibt, die wir brauchen, um die Gelegenheit beim Schopf zu greifen, wenn das digitale Musikgeschäft eine neue goldene Ära erreicht."Der Deal mit Evenbrite soll im dritten Quartal 2017 abgeschlossen sein, heißt es aus Oakland. Neben dem Verkauf von Ticketfly gehört zu der Vereinbarung auch eine Vertriebsvereinbarung, von der beide Seiten profitieren sollen."Das Ganze ist größer als die einzelnen Teile", sagt Julia Hartz, CEO und Co-Gründerin Eventbrite. "Wir sehen eine immense Angleichung und viele Möglichkeiten gemeinsam mit Ticketfly, vor allem weil wir auch künftig den Fußabdruck von Eventbrite im Musikgeschäft vergrößern wollen." Zusammen mit Ticketfly wolle man sich darauf fokussieren, die Lösungen und Dienstleistungen für unabhängige Spielstätten und Veranstalter in aller Welt weiter auszubauen.Andrew Deskin, CEO und Co-Gründer von Ticketfly, soll dem Unternehmen erhalten bleiben. Er freue sich auf den Zusammenschluss "mit unseren Freunden bei Eventbrite".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen