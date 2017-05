"Sing meinen Song" wiederholt Auftakterfolg

Großansicht Ihre Silbermond-Songs standen im Mittelpunkt bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Stefanie Kloß (Bild: Markus Hertrich/Vox) Ihre Silbermond-Songs standen im Mittelpunkt bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Stefanie Kloß (Bild: Markus Hertrich/Vox)

Großansicht Sie tauschen in dieser Staffel ihre Songs (von inks): Gentleman, Alec Völkel, Mark Forster, Lena, Stefanie Kloß, Michael Patrick Kelly, Sascha Vollmer und Moses Pelham (Bild: Markus Hertrich) Sie tauschen in dieser Staffel ihre Songs (von inks): Gentleman, Alec Völkel, Mark Forster, Lena, Stefanie Kloß, Michael Patrick Kelly, Sascha Vollmer und Moses Pelham (Bild: Markus Hertrich)

Mit 1,92 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum (Marktanteil: 6,6 Prozent) und 1,23 Millionen in der jungen Zielgruppe (Marktanteil: 12,9 Prozent) blieb die zweite Folge der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" am 30. Mai 2017 auf Vox nur knapp hinter den Werten der Auftaktfolge. Dieses Mal ging es um die Songs von Silbermond, an denen sich die Künstler der Runde versuchten.Am 23. Mai hatte der Beginn der vierten Staffel 2,05 Millionen Zuschauer erreicht (Marktanteil: sieben Prozent); bei den 14- bis 49-Jährigen schauten damals 1,28 Millionen zu (Marktanteil: 12,9 Prozent).Wie immer zeigte Vox im Anschluss an die Show eine Dokumentation über die Protagonistin des Abends, in diesem Fall Stefanie Kloß und ihre Band Silbermond. Das wollten 1,45 Millionen Menschen sehen (Marktanteil: 6,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen). Damit lag "Die Silbermond Story" nur knapp unter den Werten der "Mark Forster Story" in der Vorwoche, für die sich noch 1,53 Millionen interessiert hatten (Marktanteil: 6,8 Prozent gesamt und zwölf Prozent in der Zielgruppe).Eine Verbesserung der Quoten im Vergleich mit der Vorwoche erreichte allein das Format "Meylensteine", mit dem Vox den musikalischen Dienstagabend beschließt. Das dürfte vor allem am Gast der Folge von Dienstag gelegen haben: So sang Gastgeber Gregor Meyle gemeinsam mit Helene Fischer einige Songs der Sängerin und interpretierte ihr Lied "Ein kleines Glück".1,01 Millionen verfolgten in der Stunde vor Mitternacht das Aufeinandertreffen von Gregor Meyle und Helene Fischer (Marktanteil: 7,1 Prozent ab drei Jahren und 11,4 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe). Das sind deutlich mehr als in der Vorwoche, als nur 620.000 Menschen Meyles Begegnung mit den Sportfreunden Stiller sehen wollten (Marktanteil: 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,2 Prozent in der jungen Zielgruppe). Embassy Of Sound And Media veröffentlicht am 9. Juni im Vertrieb von Tonpool die CD zur vierten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Ebenfalls bei Embassy erscheint am 26. Mai "Gregor Meyle präsentiert Meylensteine Vol. 2"

Quelle: MusikWoche

