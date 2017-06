"Sing meinen Song" stellt Rekord auf

Großansicht Die Interpretation seiner Songs sorgte für einen Bestwert in der Geschichte von "Sing meinen Song": Michael Patrick Kelly (Bild: Markus Hertrich/Vox) Die Interpretation seiner Songs sorgte für einen Bestwert in der Geschichte von "Sing meinen Song": Michael Patrick Kelly (Bild: Markus Hertrich/Vox)

Mit einem Marktanteil von 20 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hat das Vox -Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" am 20. Juni 2017 dank 1,74 Millionen Zuschauer in der jungen Zielgruppe einen neuen Bestwert aufgestellt. Insgesamt schauten 2,65 Millionen zu (Marktanteil: 10,2 Prozent). Auch das ist ein neuer Rekord, da die Sendereihe damit erstmals die Grenze von zehn Prozent geknackt hat.Die Show, in der die teilnehmenden Künstler Songs von Michael Patrick Kelly neu interpretierten, lag um knapp vier Prozentpunkte über dem bisherigen Bestwert, den eine Ausgabe mit Nena -Liedern im vergangenen Jahr erzielt hatte. Zum Vergleich: In der Vorwoche hatten 2,03 Millionen Zuschauer bei der Folge mit der Musik von Moses Pelham für eine Quote von 7,7 Prozent gesorgt; bei den Jungen waren es 15,4 Prozent Marktanteil.Die anschließende "Michael-Patrick-Kelly-Story" kam am 20. Juni beim Gesamtpublikum auf 2,22 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 10,6 Prozent) und bei den Werberelevanten auf 17,9 Prozent. Am 13. Juni hatten 1,51 Millionen die "Moses Pelham Story" verfolgt (Marktanteil:6,9 Prozent in der Gruppe ab drei Jahren und 13 Prozent bei den Werberelevanten).Nach der Doku beendete erneut eine Folge von "Meylensteine" den musikalischen Dienstagabend bei Vox. In dieser Woche begrüßte Gregor Meyle Howard Carpendale . Dafür interessierten sich 970.000 Menschen. Das ergab einen Marktanteil von 7,5 Prozent im Gesamtpublikum und 11,8 Prozent bei den Jungen - auch das ist ein Bestwert in der Geschichte des Formats, in der Gregor Meyle gemeinsam mit seinem Gast Musik macht.In der Vorwoche hatten 500.000 eingeschaltet, als die Höhner mit Gregor Meyle musizierten (Marktanteil: 3,5 Prozent und 5,9 Prozent in der jungen Zielgruppe).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Medien MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen