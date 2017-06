"Sing meinen Song" legt zu

Großansicht Ihre Lieder wurden am 6. Juni bei "Sing meinen Song" interpretiert: Lena (Bild: Robert Grischek/Vox) Ihre Lieder wurden am 6. Juni bei "Sing meinen Song" interpretiert: Lena (Bild: Robert Grischek/Vox)

Großansicht Gerührt von den Interpretationen ihrer Songs durch die "Sing meinen Song"-Kollegen: Lena (Bild: Markus Hertrich/Vox) Gerührt von den Interpretationen ihrer Songs durch die "Sing meinen Song"-Kollegen: Lena (Bild: Markus Hertrich/Vox)

2,14 Millionen Vox -Zuschauer verfolgten am 6. Juni 2017 "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit den Liedern von Lena Meyer-Landrut (Marktanteil: 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen). Damit lag die jüngste Folge noch vor der Ausgabe mit Silbermond -Sängerin Stefanie Kloß, die in der Vorwoche 1,92 Millionen erreicht hatte (Marktanteil: 6,6 Prozent und 12,9 Prozent bei den Jungen).Auch die anschließende Lena-Dokumentation lag unverändert hoch in der Publikumsgunst. "Die Lena-Story" wollten nach "Sing meinen Song" 1,48 Millionen sehen (Marktanteil: 5,8 Prozent und 10,6 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe). Die "Silbermond-Story" kam vor Wochenfrist auf 1,45 Millionen (Marktanteil: 6,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen).Bei "Meylensteine", mit dem Vox den dienstäglichen Musikabend in der Stunde vor Mitternacht beendet, blieben noch 580.000 Zuschauer vor den Bildschirmen (Marktanteil: 3,9 Prozent und 6,7 Prozent in der jungen Zielgruppe). Gregor Meyle besuchte in dieser Folge die Berliner Band Mia . Am 30. Mai hatten allerdings noch 1,01 Millionen das Format verfolgt (Marktanteil: 7,1 Prozent ab drei Jahren und 11,4 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe), als Gregor Meyle gemeinsam mit Helene Fischer musizierte.Bei Embassy Of Sound And Media erschien bereits am 26. Mai "Gregor Meyle präsentiert Meylensteine Vol. 2" . Die Doppel-CD ist in dieser Woche auf Platz zehn in die Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen. Music For Millions veröffentlicht am 9. Juni im Vertrieb von Tonpool zudem die CD zur vierten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

