Simon Lewis wechselt zu CTS Eventim

Großansicht Soll bei CTS Eventim den Bereich Marketing Partnerships und Sponsorship aufbauen: Simon Lewis (Bild: Live Nation) Soll bei CTS Eventim den Bereich Marketing Partnerships und Sponsorship aufbauen: Simon Lewis (Bild: Live Nation)

Neuzugang bei CTS Eventim : Ein von Simon Lewis, dem einstigen President Live Nation Europe, geleitetes Team soll bei CTS Eventim den neuen Bereich Marketing Partnerships und Sponsorship aufbauen. Lewis' Einheit soll europaweit für die gesamte Eventim-Gruppe arbeiten und Kooperationen rund um das konzerneigene Netzwerk von europäischen Festivals, Konzerten, Veranstaltungsorten, Ticketing Websites und digitalen Ressourcen knüpfen.Bei diesen Marketingkooperationen will Lewis CTS Eventim und die angeschlossenen Partner mit globalen, europäischen und nationalen Marken in unterschiedlichen Branchen zusammenführen. "Mit diesem Schritt unterstreichen wir unseren verstärkten Fokus auf direkte und indirekte Umsatzströme und den Mehrwert von Brand Sponsoring. Gleichzeitig erhöhen wir unsere Wertschöpfung auf europäischer Ebene", sagt Klaus-Peter Schulenberg , CEO CTS Eventim. Frithjof Pils , Director New Business CTS Eventim und Geschäftsführer Medusa Music Group, betont, dass der neue Unternehmensbereich einen besonderen Schwerpunkt auf den datengesteuerten Ansatz legen werde. Dadurch könne man Ticketing und das Veranstalten kombinieren. "So können wir neue Produkte ganz nach den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen unserer Partner entwickeln."Simon Lewis hat während seiner fast 30-jährigen Karriere unter anderem für Thames TV, MTV Networks Europe und Live Nation gearbeitet. Live Nation hatte er Ende 2014 verlassen.

Quelle: MusikWoche

