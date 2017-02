Siggi Loch erinnert an Al Jarreau

Großansicht Trafen sich 2016 bei der Verleihung des Deutschen Musikpreis für das Lebenswerk an den Künstler in Frankfurt (von links): Al Jarreau und Siggi Loch (Bild: ACT) Trafen sich 2016 bei der Verleihung des Deutschen Musikpreis für das Lebenswerk an den Künstler in Frankfurt (von links): Al Jarreau und Siggi Loch (Bild: ACT)

Den am 12. Februar verstorbenen Künstler Al Jarreau verband eine besondere Beziehung mit Deutschland: Schließlich dienten ihm anno 1976 Auftritte im Hamburger Szenelokal Onkel Pö, die durch das Engagement von Siggi Loch zustande kamen, als ein Sprungbrett zur Weltkarriere. Der heutige ACT -Chef erinnert nun an den "wunderbaren Al Jarreau" und bezeichnet den Tod des Künstlers als einen "großen Verlust für die Musikwelt":"Ich hatte das Glück, ihn erstmals am 30. April 1975 im Troubadour in LA zu hören (im Vorprogramm von Les McCann) und konnte Warner Bros. überzeugen, ihn unter Vertrag zu nehmen", lässt Siggi Loch wissen. "Im März 1976 holten wir ihn ins Onkel Pö nach Hamburg. Es war der Beginn seiner großen Freundschaft mit Deutschland. Im April 1976 erhielt er den Deutschen Schallplattenpreis der Phono Akademie in Berlin. Am 5. November 1976 gab er ein unvergessliches Konzert beim JazzFest Berlin." Es folgten laut Loch 15 Jahre äußerst erfolgreicher Zusammenarbeit mit Warner."Im Jahr 2016 sind Al Jarreau und ich uns im Rahmen meiner Laudatio für sein Lebenswerk beim Deutschen Musikpreis Frankfurt wieder begegnet. Zum letzten Mal sah ich ihn am 22. November 2016 im Olympia Paris mit der NDR Bigband und dem 'Ellington Songbook'-Programm."Siggi Loch fasst zusammen: "Die Welt hat einen ihrer besten Künstler verloren und ich außerdem auch einen guten Freund."Al Jarreau hatte gerade erst aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug von der Bühne verkündet. Kurz darauf starb der amerikanische Sänger am 12. Februar 2017 im Alter von 76 Jahren im Beisein seiner Familie und von Freunden in Los Angeles

Quelle: MusikWoche

