Sieger des Musikautorenpreises im Nachwuchsbereich stehen fest

Großansicht Nehmen am 30. März den Deutschen Musikautorenpreis in der "Nachwuchs"-Kategorie entgegen: die Komponistin Brigitta Muntendorf ... (Bild: Brigitta Muntendorf) Nehmen am 30. März den Deutschen Musikautorenpreis in der "Nachwuchs"-Kategorie entgegen: die Komponistin Brigitta Muntendorf ... (Bild: Brigitta Muntendorf)

Großansicht ... und Julian Hölting, Matthias Rohde, Robert Tischer, Doz Zschäbitz und Julian Zschäbitz von der Formation Von Wegen Lisbeth (Bild: Marian Lenhard) ... und Julian Hölting, Matthias Rohde, Robert Tischer, Doz Zschäbitz und Julian Zschäbitz von der Formation Von Wegen Lisbeth (Bild: Marian Lenhard)

Die GEMA lobt bei der Verleihung des Deutschen Musikautorenpreises im Jahr 2017 erstmals zwei Awards in der Nachwuchssparte aus. Bislang ging die Newcomer-Auszeichnung im jährlichen Wechsel entweder an Autoren der Ernsten Musik oder an Kreativschaffende aus der Unterhaltungsmusik. Die neue Positionierung soll nun "die zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen 'ernster' und 'unterhaltender' Musik" aufgreifen, heißt es aus München. Der Preis ist in beiden Sparten mit je 10.000 Euro dotiert; hier verdoppelt die GEMA somit das bisherige Preisgeld für den Nachwuchs.Mit der Komponistin Brigitta Muntendorf und den fünf Mitgliedern und Musikautoren der Band Von Wegen Lisbeth stehen nun bereits vorab die Preisträger fest.Als Preisträgerin in der Sparte E leitet Brigitta Muntendorf das zehnköpfige Ensemble Garage und habe sich "in der Neuen Musik längst einen Namen gemacht". In ihren Kompositionen arbeite sie "mit dem Spannungsfeld von privater und öffentlicher Sphäre" und setze "auf intermediale wie musiktheatrale Weise neue ästhetische Akzente", heißt es bei der GEMA.Julian Hölting, Matthias Rohde, Robert Tischer, Doz Zschäbitz und Julian Zschäbitz gründeten Von Wegen Lisbeth vor elf Jahren zunächst als Schülerband, 2016 stiegen sie mit ihrem Debütalbum "Grande" auf Platz 25 in die Offiziellen Deutschen Charts ein. Der Band gelinge es, "ebenso klug wie humorvoll textlich und kompositorisch die Welt zu kommentieren, die sie umgibt", heißt es in der Begründung für die Preisverleihung. Die Formation erzähle ihre Geschichten "mit einer gesunden Distanz, feiner Ironie und Leichtigkeit".Die GEMA verleiht den Deutschen Musikautorenpreises am 30. März 2017 erneut im Berliner Ritz-Carlton. Mit Kerstin Ott, die den Award in der Kategorie "Erfolgreichstes Werk 2016" erhält, und der Komponistin Sofia Gubaidulina, die für ihr Lebenswerk geehrt wird , stehen bereits weitere zwei Preisträger fest.Unter den Nominierten in den fünf weiteren Kompositions- und zwei Text-Kategorien finden sich bei den Komponisten Wallis Bird, Olga Neuwirth, der unter dem Namen Maxim aktive Maxim Richarz, das unter den Namen Djorkaeff und Beatzarre aktive HipHop-Duo Vincent Stein und Konstantin Scherer sowie bei den Textdichtern der Musikkabarettist Rainald Grebe oder die für ihre Schlagertexte bekannte Irma Holder, die zum Beispiel für Howard Carpendale "Hello Again" schrieb.Die Nominees ermittelte eine siebenköpfige Fachjury aus Komponisten und Textern , die das Motto des Deutschen Musikautorenpreises - "Autoren ehren Autoren" - vertreten sollen und die Auszeichnung zuvor teils bereits selbst erhalten haben. Dem Gremium gehören diesmal die Urheber Cäthe, Detlev Glanert, Sarah Hakenberg, Samir Odeh-Tamimi, Marek Pompetzki, Jutta Staudenmayer und Andreas Weidinger an. Als Sprecher der Jury fungieren Cäthe sowie Andreas Weidinger. Die GEMA stellt die Kandidaten auch auf den Onlineseiten des Musikautorenpreises vor.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen