Sieger des Echo Jazz stehen fest

Joachim Kühn New Trio: "Beauty & Truth" (ACT Music)

Branford Marsalis Quartet: "Upward Spiral" (Okeh/Sony Music)

Lucia Cadotsch: "Speak Low" (yellowbird)

Norah Jones: "Day Breaks" (Blue Note/Universal Music)

Michael Wollny: "Tandem" (ACT Music)

Kenny Barron: "Book Of Intuition" (Impulse/Universal Music)

Daniel Erdmann: "Daniel Erdmann's Velvet Revolution" (BMC/note 1)

Émile Parisien: "Sfumato" (ACT Music)

Diego Piñera: "My Picture" (Octason Records)

Antonio Sanchez: "The Unity Sessions" (Nonesuch/Warner Music)

Eva Kruse: "On The Mo" (Redhorn Records)

Lars Danielsson: "Sun Blowing" (ACT Music)

Frederik Köster: "Canada" (Traumton Records)

Cuong Vu: "Cuong Vu Trio Meets Pat Metheny" (Nonesuch/Warner Music)

Arne Jansen: "Nine Firmaments" (Traumton Records)

Charlie Hunter: "Everybody Has A Plan Until They Get Punched ..." (Ground Up/Universal Music)

Vincent Peirani (Akkordeon): "Tandem" (ACT Music)

Marius Neset & London Sinfonietta - Snowmelt (ACT Music)

Anna-Lena Schnabel: "Books, Bottles & Bamboo" (enja)

Gregory Porter: "Take Me To The Alley" (Blue Note/Universal Music)

Arne Reimer: "American Jazz Heroes"

"E.S.T. Symphony"

Die Deutsche Phono-Akademie , das Kulturinstitut des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI) , hat am 25. April 2017 die diesjährigen Preisträger des Echo Jazz bekanntgegeben. Dazu gehören deutsche Künstler wie das Joachim Kühn New Trio als "Ensemble national", Lucia Cadotsch (Sänger/Sängerin national), Eva Kruse (Bass/Bassgitarre), Frederik Köster (Blechblas-Instrumente/Brass) und Daniel Erdmann (Saxophon/ Woodwinds) sowie mit Norah Jones (Sänger/Sängerin international) oder dem Branford Marsalis Quartet als "Ensemble international" auch internationale Größen des Jazz-Geschehens. Weitere Preisträger sind neben Diego Piñera und Antonio Sanchez (Drums/Percussion national beziehungsweise international) Émile Parisien (Saxophon/Woodwinds), Kenny Barron und Michael Wollny (Piano/Keyboards international respektive national). Die Kategorie "Newcomer" entschied Anna-Lena Schnabel mit ihrem Album "Books, Bottles & Bamboo" für sich. Florian Drücke , Geschäftsführer des BVMI, merkt an: "Der Echo Jazz ist nicht nur als gern gesehener Gast in Hamburg angekommen, er hat sich mittlerweile auch als Preis einen hervorragenden Ruf erworben, und das über die Landesgrenzen hinaus." Das sei "nicht zuletzt der Verdienst der Jury, die nach intensiver Auseinandersetzung mit den Produktionen ihr Urteil fällt. Ob die Preisträger nun international etablierte Größen oder bislang wenig bekannte Newcomer sind; das Potenzial, auch weiterhin oder ab jetzt Spuren zu hinterlassen, besitzen sie allesamt. Unser Dank gilt der Freien und Hansestadt Hamburg, dem NDR und allen weiteren Beteiligten und Partnern, die maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beitragen."Die Verleihung des Echo Jazz erfolgt im Rahmen einer Gala-Veranstaltung am 1. Juni 2017 auf dem Werftgelände von Blohm+Voss im Hamburger Hafen. Der Ticketvorverkauf beginnt Anfang Mai. Förderer des Echo Jazz ist die Freie und Hansestadt Hamburg mit ihrer Behörde für Kultur und Medien. Offizieller Partner ist Amazon Music Unlimited, offizieller Förderer die Automarke Skoda, und als Medienpartner fungiert seit 2013 der NDR 2017 werden außer den regulären Kategorien zwei Sonderpreise vergeben: Der Fotograf und Autor Arne Reimer wird für seinen Einsatz für die Produktion der beiden Porträtbände "American Jazz Heroes" geehrt. Zudem wird das Projekt "E.S.T. Symphony" mit einem Sonderpreis ausgezeichnet als Würdigung von Esbjörn Svensson, dem Pianisten und Mastermind von E.S.T., einer der einflussreichsten Bands der jüngeren Jazzgeschichte.Der Preisträger in der Kategorie "Würdigung des Lebenswerkes" wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

