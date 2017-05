Sicherheitsvorkehrungen bei Rock am Ring/im Park verstärkt

Bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park gelten nach dem tödlichen Anschlag vom 22. Mai in der Manchester Arena beim Konzert von Ariana Grande verschärfte Sicherheitsmaßnahmen:"Angesichts des schrecklichen Anschlags in Manchester und der latenten Gefährdung bitten wir alle Festivalbesucher zu ihrer eigenen Sicherheit auf Taschen, Rucksäcke und Behältnisse aller Art zu verzichten, deren Mitbringen auf das Festivalgelände bis auf weiteres ausdrücklich untersagt wird", teilt das Veranstalterteam um Marek und Andre Lieberberg mit. "Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme, die dem Schutz der Allgemeinheit dient", heißt es weiter in dem Appell an die Besucher der beiden Großfestivals am Pfingstwochenende.Sämtliche nicht erforderlichen Gegenstände und Utensilien sollten demnach "unbedingt zuhause, auf den Campingplätzen oder im Auto zurückgelassen werden". Auf dem Festivalgelände erlaubt sind neben persönlicher Kleidung lediglich Handys, Portemonnaies, Schlüsselbünde und Gürtel- oder Bauchtaschen. Diese Maßnahmen sollen zudem die gründlichen Einlasskontrollen und Bodychecks ebenso unterstützen wie ein rechtzeitiges Eintreffen der Besucherströme am Veranstaltungsort.Die Festivalveranstalter bitten die Besucher darüber hinaus um "erhöhte Aufmerksamkeit und Wachsamkeit". Bei Verdachtsmomenten solle man umgehend den Ordnungsdienst oder die Polizei verständigen.Das Sicherheitskonzept besteht laut den Festivalorganisatoren "aus einer Vielzahl von Maßnahmen und sicherheitsrelevanten Abläufen", die gemeinsam mit der Polizei und den zuständigen Sicherheitsbehörden "entwickelt, abgestimmt und umgesetzt werden". Ebenso habe man sich mit anderen Festivals ausgetauscht und Vorgehensweisen koordiniert. Es bedürfe jedoch auch der Mithilfe aller Besucher."Je besser die Festivalbesucher die Regeln und Vorgaben beachten, desto wirkungsvoller, schneller und effektiver sind die Kontrollen am Eingang zu den Campingflächen und an den Einlässen ins Festivalgelände", verlautet das Veranstalterteam um die Lieberbergs. Man bitte, den detaillierten Hinweisen zum Thema Sicherheit "unbedingt Folge zu leisten".Besucher können von Beginn der Anreise bis zum Ende der Abreise rund um die Uhr über die Festival-Apps und -Homepages sowie via Facebook und Twitter Informationen zu Sicherheits- und gegebenenfalls einzuleitende Notfallmaßnahmen sowie auch über Wetterentwicklungen abrufen.Außerdem versorgt das Warnsystem KATWARN die Festivalbesucher mit den wichtigsten Warnungen und Sicherheitshinweisen während der Open Airs. Die App kann man kostenlos herunterladen. Marek und Andre Lieberberg , die Live Nation GSA leiten, richten Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg vom 2. bis 4. Juni 2017 als Dienstleister für CTS Eventim aus. Headliner sind jeweils Die Toten Hosen Rammstein und System Of A Down

Quelle: MusikWoche

