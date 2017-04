Sheeran schubst Depeche Mode vom Spitzenplatz

Nach drei Wochen auf Platz zwei schafft Ed Sheeran mit "Divide" (WEA/Warner Music) in denschließlich doch noch knapp den Sprung auf eins. "Divide" ist auch bei den Albumdownloads Spitzenreiter, was trotz eines dritten Platzes bei den physischen Verkäufen in den Kombicharts für die Pole Position reicht."Spirit" von Depeche Mode (Columbia/Sony Music) hält sich währenddessen bei den physischen Verkäufen auf eins, fällt aber bei den Downloads von eins auf drei und muss deshalb in den Kombicharts auf die Zwei ausweichen.Wie in der Vorwoche steht "Mission Enfoirés" (Columbia/Sony Music) von Les Enfoirés auf Platz drei in den kombinierten französischen Albumcharts der Erhebungswoche vom 24. bis 31. März.Die Rap- und HipHop-Fraktion ist wie fast immer in den Top Ten gut vertreten. So hält sich das Duo Djadja & Dinaz mit "Dans L'Arène" (Carré Music/Musicast) wie in der Vorwoche auf Rang vier. Drake fällt mit "More Life" (Def Jam/Universal Music) von fünf auf sechs, während es für PNL mit "Dans La Légende"(QLF/Musicast) von neun auf acht und für Soprano mit "Everest" (Rec. 118/Warner Music) von elf auf neun wieder aufwärts geht. Unverändert auf zehn steht Rapper Jul mit "L'Ovni" (D'Or et de Platine/Musicast).Auch "Human (Deluxe)" (Columbia/Sony Music) von Rag'n'Bone Man legt wieder zu, und zwar von sechs auf fünf, ebenso wie Vianney mit "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) von acht auf sieben. Als Neueinsteiger machen sich auf elf "Birkin/Gainsbourg Symphonique" von Jane Birkin (Parlophone/Warner Music) sowie auf Platz 14 "The Afterlove" von James Blunt (Atlantic/Warner Music) bemerkbar.Bei denfolgen auf den Spitzenreiter "Divide" von Ed Sheeran "More Life" von Drake auf zwei und "Spirit" von Depeche Mode auf drei. Als Neueinsteiger sind "Birkin/Gainsbourg Symphonique" von Jane Birkin auf vier und "The Afterlove" von James Blunt auf fünf dabei.Bei denfolgen auf "Spirit" von Depeche Mode "Mission Enfoirés" von Les Enfoirés auf zwei und "Divide" von Ed Sheeran auf drei. Rag'n'Bone Man steht nach wie vor mit "Human (Deluxe)" auf vier. Für Vianney geht es mit "Vianney" wieder um einen Platz von sechs auf fünf nach oben. Neu dabei auf sechs: "Birkin/Gainsbourg Symphonique" von Jane Birkin.Auf der fusioniertenführt nach wie vor kein Weg am Spitzenreiter "Shape Of You" von Ed Sheeran (Warner Music) vorbei. Neu dabei auf zwei ist "Colonel Carrillo" vom Rapper Lacrim (Universal Music), während "You Don't Know Me" von Jax Jones Feat. Ray (PM:AM/Universal Music) von zwei auf drei fällt. Neu auf vier dabei: "Mask Off" von Future (Sony Music). "Sunset Lover" von Petit Biscuit (Believe Digital) fällt von drei auf fünf.Imsteht "Shape Of You" von Ed Sheeran unverändert auf der Eins, und auch auf den Plätzen zwei bis vier ändert sich nichts: "Way Down We Go" von Kaleo (Warner Music) auf zwei, "I Feel It Coming" von The Weeknd (Universal Music) auf drei, "Je M'En Vais" von Vianney (Tôt ou Tard/Wagram) auf vier. Von sechs auf fünf geht es für "Human" von Rag'n'Bone Man wieder nach oben (Sony Music).Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

