Shakira entert Top Ten in Frankreich

Zurück auf eins: Rapper Damso mit "Ipséité"

Mit "El Dorado" (Jive Epic/Sony Music) steigt die Sängerin auf Platz neun derein. Rapper Damso kehrt hingegen mit "Ipséité" (Capitol/Universal Music) auf den Spitzenplatz zurück.Auch für einige andere Langläufer fährt der Lift in der Erhebungswoche vom 27. Mai bis 2. Juni wieder nach oben: für "Divide" von Ed Sheeran (Warner Music) von sieben auf zwei, für "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) von Vianney von zehn auf drei, für "Human (Deluxe)" von Rag'n'Bone Man (Columbia/Sony Music) von elf auf sechs sowie für "L'Everest" von Soprano (Rec. 118/Warner Music) von 15 auf zehn.Wie in der Vorwoche auf vier steht der Rapper Naps mit "Pochon Bleu" (Believe/Musicast). Für seinen Kollegen Mister V mit "Double V" (Hey Pelo/Musicast), den Spitzenreiter der Vorwoche, fährt der Lift nach unten auf Rang fünf, während der Rapper Sofiane mit "Bandit Saleté" (Capitol/Universal Music) von fünf auf sieben und Benjamin Biolay mit "Volver" (Barclay/Universal Music) von drei auf acht absacken.Bei densetzt sich "El Dorado" von Shakira an die Spitze. "Ipséité" von Damso steigt von sieben auf zwei, während "Double V" von Mister V von eins auf drei sowie "Volver" von Benjamin Biolay von zwei auf vier fallen. Wieder aufwärts, und zwar von 19 auf fünf, geht es für "Lamomali" von M, Toumani Diabaté & Sidiki Diabaté (Wagram).Bei denerobert der Dauerbrenner "Vianney" von Vianney in seiner 26. Chartswoche wieder den Spitzenplatz (rauf von drei). Aufwärts heißt die Parole auch für "Human (Deluxe)" von Rag'n'Bone Man, und zwar von vier auf zwei, sowie für "Divide" von Ed Sheeran, und zwar von acht auf vier. Und auf Rang fünf zeigt der Dauerbrenner Claudio Capéo in seiner 45. Chartswoche mit seinem gleichnamigen Album (Jo & Co/Sony Music) wieder Präsenz (rauf von zehn). "El Dorado" von Shakira ist neu auf sechs dabei.Auf deraus Streamingabrufen und Downloads ändert sich in der Spitzengruppe fast nichts: "Despacito" von Louis Fonsi Feat. Daddy Yankee (Universal Music) steht in der sechsten Woche auf eins, "K. Makarena" von Damso (Capitol/Universal Music) in der vierten Woche auf zwei, "Shape Of You" von Ed Sheeran (Warner Music) in der vierten Woche auf drei, "Chocolat" von Lartiste Feat. Awa Imani (Because Music) in der zweiten Woche auf vier. Rauf von sechs auf fünf bewegt sich "Mask Off" von Future (Epic/Sony Music).Imsteht "Skin" von Rag'n'Bone Man (Columbia/Sony Music) wie in der Vorwoche auf eins. "Chocolat" von Lartiste Feat. Awa Imani steigt von drei auf zwei, während "Something Just Like This" (Sony Music) von Chainsmokers & Coldplay von zwei auf drei fällt. Von sechs auf vier klettert "Moi Aimer Toi" von Vianney (Tôt ou Tard), während "Shape Of You" von Ed Sheeran in der dritten Woche auf fünf steht.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

Quelle: MusikWoche

