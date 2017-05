SendR nordet Kaufpreis für finetunes und Phonofile ein

Großansicht Hoben finetunes aus der Taufe: Oke Göttlich (links) und Henning Thieß, hier im Jahr 2005 und somit noch nicht einmal zwei Jahre nach der Firmengründung (Bild: finetunes) Hoben finetunes aus der Taufe: Oke Göttlich (links) und Henning Thieß, hier im Jahr 2005 und somit noch nicht einmal zwei Jahre nach der Firmengründung (Bild: finetunes)

Die Übernahme des deutschen Digitaldienstleister finetunes und dessen norwegischer Partnerfirma Phonofile durch The Orchard sorgt für Bewegung im europäischen Vertriebsgeschäft. Als Verkäufer der beiden Unternehmen tritt SendR SE auf. Diese Holding befindet sich überwiegend im Besitz der beiden finetunes-Gründer Henning Thieß und Oke Göttlich , aber auch die einstigen Phonofile-Eigner wie der norwegische Indieverband FONO oder die NOPA-Vereinigung der norwegischen Komponisten und Textdichter halten Anteile an SendR.Die börsennotierte Holding stellt in einer Pflichtmitteilung einen zweistelligen Millionenbetrag als Kaufpreis in Aussicht: Man habe am 3. Mai 2017 "einen Kauf- und Übertragungsvertrag" über sämtliche Anteile an den Tochtergesellschaften finetunes mit Sitz in Hamburg und Phonofile mit Sitz in Oslo geschlossen, teilt SendR ad-hoc mit. Der endgültige Kaufpreis für die Anteile stehe derzeit noch nicht fest, heißt es dort, der Verwaltungsrat gehe jedoch davon aus, dass sich dieser voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 19,6 Millionen und 21,6 Millionen Euro bewegen werde.The Orchard hatte ebenfalls am 3. Mai den Kauf von finetunes und Phonofile bekanntgegeben. Mit diesem Schritt will das Unternehmen seine Position und die lokale Präsenz im europäischen Musikvertriebsgeschäft weiter ausbauen. Im Zuge der Übernahme werden beide Firmen zu 100-prozentigen Tochtergesellschaften des US-Unternehmens.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen