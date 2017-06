Semmel verstärkt Engagement im Musical-Bereich

Großansicht Steht für das Musical "Wahnsinn" Pate: Wolfgang Petry (Bild: Manfred Esser) Steht für das Musical "Wahnsinn" Pate: Wolfgang Petry (Bild: Manfred Esser)

Kommendes Jahr veranstaltet Semmel Concerts ein Musical mit den Songs des Schlagersängers Wolfgang Petry . Unter dem Titel "Wahnsinn" feiert das Bühnenstück am 21. Februar 2018 im Musicaltheater am Marientor in Duisburg Premiere und gastiert dort bis zum 29. April.Die Geschichte dreht sich um vier Liebespaare und ist eingebettet in über 25 Lieder von Petry wie "Der Himmel brennt", "Weiß der Geier" oder den Titelsong "Wahnsinn".Das Autoren-Duo Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth, die bereits mit den Musicals "Heiße Ecke" und "Der Schuh des Manitu" Erfolge verbuchen konnten, schrieben die Geschichte. Als Regisseur fungiert Gil Mehmert. Sebastian de Domenico übernimmt die musikalische Leitung.

Quelle: MusikWoche

