Semmel verkauft 50.000 Tickets für Tournee der Kelly Family

Großansicht Spielt 2018 ihre erste Hallentournee seit 1999: die Kelly Family (Bild: Helen Sobiralski) Spielt 2018 ihre erste Hallentournee seit 1999: die Kelly Family (Bild: Helen Sobiralski)

Von Januar bis März 2018 geht die Kelly Family auf eine von Semmel Concerts ausgerichtete Hallentournee. Dafür hat der Veranstalter binnen weniger Stunden nach Vorverkaufsstart eigenen Angaben zufolge bereits 50.000 Tickets abgesetzt. Der Vorverkauf begann am 20. März 2017 um 9 Uhr auf eventim.de.Der rasante Kartenabsatz sei ein Zeichen dafür, dass der Zusammenhalt der Kelly-Fans bis heute gegeben sei, "ein großer, gemeinsamer Traum wird wahr", heißt es aus Bayreuth. Das habe man bereits im Vorfeld der drei bereits ausverkauften Konzerte in der Westfalenhalle im Mai 2017 gespürt. "Es ist, als wären sie nie weg gewesen."Für die Kelly Family ist es die erste Tournee seit 1999. Das Album zur Tour, das Neuaufnahmen ihrer größten Hits bietet, erscheint am 24. März bei Airforce1 , einem Joint Venture-Label von Electrola . Die Band kann auf mehr als 20 Millionen verkaufte Tonträger zurückblicken.25.01.18 Ries, SachsenArena26.01.18 Leipzig, Arena Leipzig27.01.18 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung28.01.18 Magdeburg, GETEC-Arena02.02.18 Regensburg, Donau Arena03.02.18 Düsseldorf, ISS Dome04.02.18 Trier, Arena Trier08.02.18 Erfurt, Messe09.02.18 Frankfurt/M. Festhalle Frankfurt10.02.18 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle11.02.18 Mannheim, SAP Arena15.02.18 Schwerin, Sport- und Kongresshalle16.02.18 Halle/Westfalen, Gerry Weber Stadion17.02.18 Köln, Lanxess Arena22.02.18 Kiel, Sparkassen-Arena-Kiel23.02.18 Hannover, TUI Arena24.02.18 Hamburg, Barclaycard Arena02.03.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena03.03.18 Chemnitz, Chemnitz Arena04.03.18 Bremen, ÖVB-Arena09.03.18 AT-Wien, Stadthalle - Halle D10.03.18 München, Olympiahalle München11.03.18 CH-Zürich, Hallenstadion Zürich16.03.18 Dortmund, Westfalenhalle 117.03.18 Oberhausen, König-Pilsener-Arena18.03.18 Braunschweig, Volkswagen Halle

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen