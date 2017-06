Semmel sichert sich "Soy Luna" im deutschsprachigen Raum

Großansicht Beim Pressetermin in München (hinten, von links): Lisa Schein (Manager Media Relations National Semmel Concerts), Jana Feuerstack (Junior Marketing Manager Cooperations Semmel Concerts) sowie (vorn sitzend) Nico Wohlschlegel (Director Marketing TV/Head of Live Entertainment & Music The Walt Disney Company Germany), Karol Sevilla (Luna) und Ruggero Pasquarelli (Matteo) (Bild: Disney) Beim Pressetermin in München (hinten, von links): Lisa Schein (Manager Media Relations National Semmel Concerts), Jana Feuerstack (Junior Marketing Manager Cooperations Semmel Concerts) sowie (vorn sitzend) Nico Wohlschlegel (Director Marketing TV/Head of Live Entertainment & Music The Walt Disney Company Germany), Karol Sevilla (Luna) und Ruggero Pasquarelli (Matteo) (Bild: Disney)

Im März und April 2018 bringt Semmel Concerts Entertainment die Liveshows des Disney-TV-Formats "Soy Luna" nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. In Südamerika, wo die Telenovela ihren Ursprung hat, gab es bereits eine ausverkaufte Konzerttour.Am 23. Juni 2017 legten die Hauptdarsteller von "Soy Luna", Karol Sevilla (Luna) und Ruggero Pasquarelli (Matteo), für einen Medientag einen Stopp in München ein. Nach dem Interviewtag nahmen sich die beiden Schauspieler auch Zeit für die Fans, die bereits seit den frühen Morgenstunden vor deren Hotel kampierten."Wir freuen uns, mit den erstklassigen Disney-Live-Produktionen unsere 'Family-Entertainment'-Sparte noch stärker auszubauen", sagt Semmel-Geschäftsführer Dieter Semmelmann . "Die bereits im Jahr 2015 von uns durchgeführte Tournee 'Violetta Live' sowie die Etablierung von 'Disney in Concert' unterstreichen die erfolgreiche Zusammenarbeit umso mehr. Mein Team und ich freuen uns, dass wir mit 'Soy Luna' auch diesen neuesten Disney-Hit in unser Portfolio aufnehmen dürfen."Für Nico Wohlschlegel , Director Marketing TV/Head of Live Entertainment & Music bei The Walt Disney Company Germany , ist Semmel Concerts ein langjähriger Partner, "mit dem wir bereits vor zwei Jahren bei 'Violetta Live' viele Kinder glücklich machen konnten. Ich freue mich jetzt schon auf eine fantastische Tour mit dem Team von Semmel Concerts und den sympathischen Künstlern von 'Soy Luna'."Bei Semmel Concerts glaubt man wie schon bei "Violetta Live" an das "außergewöhnliche Projekt". So betont Sina Hall , Senior Project Manager Semmel Concerts Entertainment: "Neben einer unglaublich starken Künstlerriege steht mit DG Entertainment einer der besten ausführenden Produzenten hinter dem Projekt. Mit dem vertrauten Workflow zwischen Disney und Semmel Concerts wird auch 'Soy Luna' einzigartig werden."15.03.18 Hamburg, Barclaycard Arena17.03.18 Mannheim, SAP Arena18.03.18 CH-Zürich, Hallenstadion22.03.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena24.03.18 Köln, Lanxess Arena25.03.18 München, Olympiahalle29.03.18 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle31.03.18 Oberhausen, König-Pilsener-Arena01.04.18 Frankfurt/M., Festhalle06.04.18 AT-Wien, Stadthalle (Halle D)08.04.18 Leipzig, Arena Leipzig

