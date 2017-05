Semmel hat 800.000 Tickets für Helene Fischer verkauft

Großansicht Gibt ein Zusatzkonzert in Leipzig: Helene Fischer Gibt ein Zusatzkonzert in Leipzig: Helene Fischer

Am 23. Juni 2018 spielt Helene Fischer in der Leipziger Red Bull Arena ein Zusatzkonzert. Für ihre Tour, die im Herbst 2017 mit Hallenkonzerten beginnt und 2018 in die Stadien geht, hat Semmel Concerts bereits 800.000 Tickets abgesetzt. Die 69 Shows der Hallentournee seien "so gut wie ausverkauft" heißt es aus Bayreuth. Und auch für die Auftritte in den Stadien würden "an manchen Orten die Karten knapp".Am 24. Mai gab Helene Fischer zudem im Münchner Kesselhaus vor 700 Fans und eingeladenen Geschäfts- und Medienpartnern ein exklusives Konzert. Hier sang die Universal-Music -Künstlerin viele neue Songs aus ihrem aktuellen Album "Helene Fischer" sowie ältere Hits wie "Atemlos", "Marathon" oder "Phänomen".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen